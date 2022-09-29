AMLO anuncia que propondrá a Alicia Bárcena para dirigir el BID

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) planteará que Alicia Bárcena presida el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Durante la mañanera, AMLO dijo que se planteará que Alicia Bárcena esté al frente del BID debido a su trayectoria frente a organismos internacionales, pero también por su carácter profesional y conciliador.

#EnLaMañanera | Alicia Bárcena, recién nombrada embajadora de México en Chile, Será postulada para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo, así lo informó el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/k75scZdtel — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 29, 2022

"México tiene una propuesta,Alicia Bárcena, ella estuvo en la ONU fuera directora de la CEPAL. Mujer excepcional, muy preparada, con muy buenas relaciones, con todos los gobiernos, desde luego es una propuesta por si se requiere una gente recta, profesional, conciliadora", dijo.

Quién es Alicia Bárcena, propuesta para estar al frente del BID

Alicia Bárcena estuvo al frente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y permenció en el cargo durante 14 años.

Previo a estar en CEPAL, Alicia Bárcena se desempeñó como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el 1 de julio de 2008. Previamente se desempeñó como Secretaria General Adjunta de Gestión en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y cumplió tareas como Jefa de Gabinete y como Jefa Adjunta de Gabinete de Kofi Annan, entonces Secretario General de las Naciones Unidas.

Dentro de la CEPAL, Alicia Bárcena estuvo al frente de la Secretaria Ejecutiva Adjunta y Directora de la División de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos. En las Naciones Unidas fue Coordinadora del Programa de Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Coordinadora del Proyecto Ciudadanía Ambiental del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Alicia Bárcena ha sido profesora e investigadora de la UNAM y ha publicado numerosos artículos sobre desarrollo sostenible, políticas públicas, medio ambiente y participación pública. Tiene una Licenciatura en Biología de la UNAM y una Maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Finalizó los cursos de la Maestría en Ecología e inició estudios de doctorado en Economía en la UNAM.