Desde Rocha hasta AMLO: Alito Moreno exige “romper el pacto” de protección a políticos morenistas

El coordinador del PRI en el Senado, Alejandro Moreno, lanzó un duro llamado desde la tribuna legislativa y exigió a Morena romper con un “pacto con los cárteles del crimen organizado”, además de retirar la protección a distintos políticos que, dijo, han sido señalados o requeridos por autoridades de otros países.

El priista colocó nuevamente el tema de la seguridad y los presuntos vínculos entre políticos y organizaciones criminales en el centro de la discusión política, al tiempo que llamó a los partidos de oposición a dejar de lado sus diferencias y construir un frente común para las próximas elecciones.

El gobierno de MORENA es impunidad disfrazada de falsa defensa de la soberanía nacional. Por eso, sus desplantes patrioteros y fantasías injerencistas quedan en la nada.



Su gobierno encubre, protege y exonera públicamente a gobernadores y funcionarios requeridos judicialmente… pic.twitter.com/jTV6hRUn2G — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) September 2, 2026

“Romperían su pacto con los cárteles”, acusa Alito falta de decencia en Morena

Durante su intervención, Moreno sostuvo que si Morena tuviera “un mínimo de decencia”, debería romper con lo que él denominó un pacto con el crimen organizado.

“Si de verdad tuvieran un mínimo de decencia, romperían su pacto con los cárteles del crimen organizado”, afirmó.

A partir de ahí, el senador exigió que se retire la protección a diversos personajes políticos. En su intervención mencionó a López Obrador, Rocha, Inzunza, Marina, Américo y otros perfiles.

“Quítense esos lastres de encima, procésenlos, llévenlos a la justicia y si no pueden, entréguenlos a las autoridades de Estados Unidos para que hagan justicia la que ustedes no hacen”, señaló.

Moreno también acusó a Morena de enfrentar dificultades para explicar, según su postura, los problemas relacionados con corrupción y violencia.

“Esa es la verdadera razón de sus desatinos y malabares políticos que no encuentran cómo tapar su oscura y estela gran que han hecho de los crímenes y de corrupción”, expresó.

🔴 @alitomorenoc pide a Morena “romper el pacto con los cárteles”



Exige retirar la protección a AMLO, Rocha, Inzunza, Andy y otros perfiles señalados



Llama a formar un bloque opositor para enfrentar y derrotar a Morena en las próximas elecciones pic.twitter.com/gR8iIXSHYw — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 2, 2026

Así recibieron a Inzunza tras meses desaparecido

El caso del senador Enrique Inzunza también apareció en las intervenciones de legisladores de oposición. Gibrán Ramírez, diputado de Movimiento Ciudadano, lo calificó como “uno de los más distinguidos representantes de la política mafiosa” y lo señaló como representante del crimen organizado en el Senado.

Ramírez cuestionó además su regreso a la Cámara Alta y sostuvo que con ello desafía el llamado de la presidenta de México para que solicitara licencia.

En su intervención también hizo referencia al caso de Héctor Melesio Cuén, quien fue asesinado en Sinaloa, y sostuvo que Cuén había señalado a Inzunza antes de su muerte. El legislador acusó además que existió un supuesto montaje de una fiscalía para encubrir un homicidio y un secuestro.

PAN cuestiona regreso de Inzunza

El senador panista Mario Vázquez se sumó a las críticas y aseguró que la presencia de Inzunza en el Senado representa una afectación para la imagen del Congreso.

“La presencia de Inzuza en el Senado de la República desprestigia a la institución”, afirmó.

Vázquez recordó los señalamientos que, según expuso, existen desde Estados Unidos y vinculó políticamente a Inzunza con el grupo encabezado por Rubén Rocha Moya.

También sostuvo que otros personajes señalados por autoridades estadounidenses se han presentado ante la justicia de ese país y consideró que Inzunza debería hacer lo mismo.

“Él tendría que haber pedido licencia para poder estar en condiciones de rendir cuentas a la justicia”, finalizó.