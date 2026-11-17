El paso de varios huracanes en la costa de Colima dejó a 22 alumnos sin escuela en la playa de Tecuanillo, en Tecomán.

Clases bajo árboles de limón tras daños por huracanes en Tecuanillo

Los alumnos del plantel “María de la Rosa Guadalupe Benítez” deben tomar clases debajo de los árboles en un predio agrícola de limón, al lado de tractores y de un pequeño cuarto usado como bodega y cocina para preparar los alimentos a los pequeños.

¡Dan clases bajo los árboles! 🌊📚



Veintidós estudiantes de la escuela María de la Rosa Guadalupe Benítez, en Tecuanillo, #Colima, toman clases bajo los árboles luego de que su plantel quedó dañado por el paso de cinco huracanes.



Mientras se construye una nueva escuela,… pic.twitter.com/UbgKTBWHph — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 17, 2026

Riesgo de colapso mantiene cerrado el plantel en Tecomán

Desde hace mes y medio, los alumnos deben estudiar en estas condiciones, ya que las marejadas de varios huracanes entre septiembre y octubre de 2026 dejaron inutilizable el plantel. Aunque sigue en pie, las autoridades refirieron que sus condiciones son inseguras, ya que en cualquier momento puede colapsar por el daño severo en la estructura.

El plantel escolar es multigrado, es decir, 3 maestros deben atender a los 22 alumnos de diversas edades y necesidades, ya que brindan clases de preescolar, primaria y secundaria.

Cuándo llegarán las aulas móviles y qué pasará con la nueva escuela

Las autoridades educativas aseguran que en los siguientes días enviarán aulas móviles para que los menores puedan tomar sus clases, pero la construcción de un nuevo plantel tomará tiempo, por la necesidad de buscar un plantel alejado de la playa para evitar el mismo riesgo que destruyó la edificación previa, por lo que las labores podrían comenzar hasta mediados de 2027.