AMLO lamenta el accidente en la Línea 3 del Metro CDMX

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lamentó el accidente ocurrido en la Línea 3 del Metro CDMX, donde una persona murió y varias resultaron heridas, según reportes de las autoridades capitalinas.

“Desgraciadamente perdió la vida una persona y hay varios heridos. Mis condolencias y mi solidaridad”, escribió el mandatario en Twitter.

Aseguró que tras el accidente, los servidores de la CDMX atendieron la emergencia y aseguró, contarán con el apoyo del Gobierno Federal.

Lamento el accidente en el Metro de la Ciudad de México. Según me informan, desgraciadamente perdió la vida una persona y hay varios heridos. Mis condolencias y mi solidaridad. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 7, 2023

¿Qué sucedió en la Línea 3 del Metro CDMX este 7 de enero?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó durante la mañana del 7 de enero, un choque de trenes en la Línea 3 del Metro, en el trayecto de La Raza y Potrero.

Al momento se indica que el accidente en la Línea 3 del Metro CDMX, presuntamente ocurrió debido a una falla eléctrica en las instalaciones.

Al lugar acudieron el equipo de emergencias de Protección Civil de la alcaldía Miguel Hidalgo, ambulancias y unidades de rescate de la Cruz Roja y el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la CDMX, para auxiliar a los heridos que dejó el choque de trenes de la Línea 3 del Metro.

En el accidente de Línea 3 del Metro, las unidades de rescate de la CDMX lograrón liberar a 4 pasajeros que tras el fuerte choque de los trenes quedaron prensados en los vagones. Algunos usuarios tuvieron que descender de las vías a pie para salvaguardar su integridad.

Una vez que se logró evacuar a todas las personas que se encontraban en las instalaciones del STC, los heridos fueron trasladados por personal médico a los hospitales más cercanos. De igual forma, se atendió a los usuarios que sufrieron colapsos nerviosos por el accidente.

El personal del STC realiza las investigaciones correspondientes para determinar el origen del accidente en la Línea 3 del Metro CDMX.