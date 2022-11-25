AMLO anuncia que el presidente Joe Biden visitará la CDMX en enero

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reveló que su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, realizará una visita a México a principios de enero, al igual que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

"Nos va a visitar el presidente Biden, va a ser el 7 y 8 de enero. Vienes los dos (Trudeau), pero se está planteando que haya una reunión bilateral, puede ser con Estados Unidos que son los que están pidiendo esta reunión, y luego es seguro que se dé otra bilateral con Canadá y luego ya la cumbre aquí, la sede es la CDMX", declaró AMLO en la mañanera de hoy.

#EnLaMañanera | Este viernes se aclaró que la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden a #México será una visita oficial y se ha agendado para el 9 y10 de enero; además aterrizará en el #AIFA pic.twitter.com/YNVqnq1EFT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 25, 2022

López Obrador adelantó que Biden aterrizaría en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), debido al tamaño de la aeronave que lo transporta.

"La sede va a ser la Ciudad de México y también como es un avión muy grande el del Presidente, va a bajar en el Aeropuerto Felipe Ángeles. El Aeropuerto de la CDMX tiene capacidad pero ahora están escogiendo los jefes de estados, los presidentes llegar al Aeropuerto Felipe Ángeles".

#EnLaMañanera | Este viernes se aclaró que la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden a #México será una visita oficial y se ha agendado para el 9 y10 de enero; además aterrizará en el #AIFA pic.twitter.com/YNVqnq1EFT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 25, 2022

AMLO reconoce importancia de TMEC para México

El Presidente López Obrador reconoció los efectos del TMEC en la economía mexicana, ya que gracia a eso ha habido inversión extranjera.

"Nunca se tenía una inversión extranjera como ahora y va aseguir creciendo, por eso, nuestro reconocimiento al presidente Trump porque en su momento aceptó el que continuara al tratado, es que eso nos ayuda mucho y mi reconocimiento al presidente Biden porque también ha impulsado el tratado con la integración de México y Canadá", dijo.