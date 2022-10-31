AMLO defiende Reforma Electoral y rechaza desaparición del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió de nuevo la Reforma Electoral que presentó en el Poder Ejecutivo, al asegurar que es para cuidar a la democracia y rechazó que se busque la desaparición del INE.

En la mañanera de hoy, AMLO informó que la Reforma Electoral que está por discutirse en la Cámara de Diputados busca fortalecer la democracia y evitar futuros fraudes.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ insistió en que impulsa ajustes a las leyes que rigen los comicios, negó que con esta propuesta vaya a desaparecer al #INE y al Tribunal Electoral y dijo que es para evitar fraudes electorales pic.twitter.com/Koh0qXhYT9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2022

“Es una Reforma Electoral para que haya democracia, no es desaparecer al órgano encargado de organizar las elecciones, eso no va a desaparecer ni tampoco el Tribunal encargado de calificar las elecciones”, aclaró tras las críticas por la iniciativa que busca plantea cambiar el nombre del INE.

“Lo que no queremos es que continúe este sistema corrupto antidemocrático que esté en poder de los conservadores porque son capaces y no hablo al tanteo de hacer un fraude hacia adelante, como ya lo han hecho y eso hay que evitarlo, porque eso sería un retroceso, gravísima para el país, son capaces de hacerlo”, opinó López Obrador.



AMLO defiende voto electrónico para Reforma Electoral

El Presidente destacó las elecciones en Brasil, en las que resultó ganador Lula da Silva y reconoció el sistema electoral de aquel país que permitió tener resultados en dos horas, en comparación con México, en donde ocurre a las 23:00 horas.

Incluso, recomendó a legisladores que acudan a Brasil para que conozcan el sistema electoral, de cara a la Reforma Electoral que se discute en la Cámara de Diputados.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se pronunció a favor del voto electrónico y consideró que deben revisar el trabajo de los entes electorales de Brasil y Costa Rica pic.twitter.com/iMA2yqSQZN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2022

“Ayudaría mucho un sistema así, seguro, imparcial, eficiente y rápido”, opinó López Obrador.

“Sí hay que analizar cómo lo hacen, creo que hay voto electrónico, sí debe de haber voto electrónico y voto directo, por eso también de manera natural empiezan a llegar los votos de las ciudades”, dijo.

Al final, sostuvo que en Brasil la gente eligió al gobierno que considera que atenderá sus peticiones.

