Morena estaría usando la soberanía como escudo para Andy López Beltrán: Añorve acusa

La cancelación de la visa americana a Andy López Beltrán provocó una reacción política que, de acuerdo con el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, busca llevar un asunto personal al terreno de la soberanía nacional.

El legislador priista sostuvo que Morena pretende cambiar el sentido de la discusión al presentar el caso como una afrenta contra México, cuando, desde su perspectiva, se trataría de una estrategia para otorgar un “manto de impunidad” a López Beltrán.

Añorve fue tajante al marcar distancia entre el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y los símbolos nacionales. “Andy no es México”, afirmó, al tiempo que señaló que tampoco representa a la patria, la soberanía o al país.

El huachicol fiscal, uno de los señalamientos

Uno de los temas que colocó en el centro de su discurso fue el llamado huachicol fiscal, al que calificó como “el robo del siglo”.

En su exposición, Añorve mencionó al exsecretario de Marina Rafael Ojeda y a los hermanos Farías Lagunas. Afirmó que estos últimos se encuentran declarando y que existen imputaciones relacionadas con quien fuera secretario de Marina durante el gobierno de López Obrador.

El legislador también aseguró que dentro de las investigaciones se habla de cargamentos de combustible que estarían relacionados con Andy López Beltrán. Sin embargo, sus afirmaciones forman parte de sus señalamientos políticos y no deben presentarse como una conclusión judicial sobre la responsabilidad de López Beltrán.

¡NO SE CONFUNDAN!



El problema de Andy López Beltrán no es un asunto de “soberanía nacional”.



Andy no es México y no es la patria.



Los señalamientos por huachicol fiscal, Tren Maya y Tren Interoceánico se acumulan y las respuestas no llegan. Y ahora, en lugar de dar… pic.twitter.com/Myto0ZZbyr — Manuel Añorve Baños (@manuelanorve) August 18, 2026

También mencionó obras como el Tren Maya y el Tren Interoceánico

Añorve incorporó además a su crítica referencias al Tren Maya y al Tren Interoceánico.

Sobre el primero, mencionó a un supuesto amigo y financiero de Andy López Beltrán, a quien vinculó con negocios relacionados con el balastro y contratos de obra. El senador sostuvo que estos señalamientos forman parte de asuntos que, según dijo, cuentan con investigaciones y documentación pública.

En cuanto al Tren Interoceánico, recordó el accidente en el que fallecieron 14 personas y más de 100 resultaron heridas. En ese contexto, mencionó nuevamente a una persona que identificó como cercana a López Beltrán y aludió a un audio que, según su versión, estaría relacionado con el descarrilamiento del tren.

“No se confunda”, pide el senador

El eje del mensaje de Añorve fue insistir en que el debate sobre la visa no debe confundirse con una defensa de la soberanía mexicana.

El coordinador priista acusó a Morena de recurrir a la bandera y al discurso nacionalista para modificar la conversación pública y convertir a Andy López Beltrán en una víctima.

“Cuando usan la bandera para proteger a una familia no están defendiendo a México”, sentenció.