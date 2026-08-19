Andy López Beltrán, en el centro del escándalo: huachicol fiscal, visa cancelada y Morena en crisis

El nombre de Andy López Beltrán, vuelve a estar en el ojo del huracán. Un expediente relacionado con el llamado huachicol fiscal y los hermanos Farías lo señala directamente. Según declaraciones de un testigo identificado como Juan, contactó al capitán retirado para alertarle sobre un envío de contrabando de combustibles proveniente de Estados Unidos, advirtiendo que “era un asunto de Andy” y que no debería haber interferencias.