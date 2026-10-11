VIDEO | “Transportes Andy” para el “bebé de 400 meses”: el irónico regalo del PRI a Andy López Beltrán

Una pipa de juguete, el nombre “Transportes Andy” y una indirecta política: así fue el regalo que Bruno Díaz Lara, dirigente del PRI en Tamaulipas, anunció que enviará a Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en medio de los señalamientos relacionados con el huachicol fiscal.

El anuncio ocurrió el pasado 8 de octubre, pero fue hasta este fin de semana cuando el episodio comenzó a viralizarse en redes sociales; en las imágenes se observa el pequeño vehículo con la leyenda “Transportes Andy”, acompañado de los comentarios irónicos del dirigente priista.

¿Qué le regaló el PRI a Andy López Beltrán?

El regalo consiste en una pipa de juguete que Díaz Lara mostró ante los medios de comunicación. Según explicó, la intención es enviársela a Tabasco, donde aseguró que Andy López Beltrán realiza actividades de campaña.

El dirigente del PRI justificó la elección del objeto con una referencia directa a las acusaciones y versiones que rodean el caso del huachicol fiscal. Durante su intervención, incluso aseguró que el morenista tiene muchas pipas y hasta buques, en una alusión al escándalo.

“Le vamos a mandar un regalito al rey del huachicol, a Andy López Beltrán, el bebé de 400 meses”, expresó el priista al presentar el obsequio.

🚨El presidente del PRI en Tamaulipas, Bruno Díaz, envió un regalo a Andy López Beltrán. https://t.co/WSOC2dtk17 — Irving (@IrvingPineda) October 11, 2026

PRI acusa falta de justicia por el huachicol fiscal

Más allá del objeto y los apodos, Bruno Díaz Lara aprovechó la presentación para cuestionar la falta de justicia que, desde su perspectiva, persiste en torno al caso del huachicol fiscal.

En su mensaje, el priista calificó el escándalo como uno de los mayores casos de corrupción de un gobierno y mencionó presuntos desvíos por más de 500 mil millones de pesos. Esa cantidad corresponde a la cifra que él expuso durante la conferencia y no constituye, por sí misma, una cantidad acreditada en esta declaración.

“Entonces, pues para que el bebé de López Obrador siga jugando, aquí está, miren. Eso es lo que nosotros le vamos a mandar como regalo, porque pues hasta el día de hoy no han hecho justicia con este tema”, sostuvo.