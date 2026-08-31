El “cónclave de la Condesa” pone a Andy López Beltrán en el ojo del huracán tras polémico encuentro

En los últimos días ha cobrado fuerza la versión de que Andrés Manuel López Obrador podría regresar a la Ciudad de México para participar en una protesta, aunque hasta ahora, en el material proporcionado, no se presenta una confirmación de esa posible movilización.

La diputada priista María del Pilar Vadillo fue cuestionada sobre una eventual presencia del expresidente y respondió que, ocurra o no, no es un asunto que preocupe a su bancada. En su declaración también lanzó críticas contra uno de los hijos de López Obrador.

El llamado “cónclave de la Condesa”

La polémica se trasladó también hacia Andy López Beltrán, luego de que el periodista Héctor de Mauleón difundiera imágenes de una reunión en el restaurante Magazzino, en la Ciudad de México.

De acuerdo con lo expuesto en el material, Andy y Gonzalo López Beltrán se reunieron durante varias horas con Daniel Asaf y dos empresarios, en un establecimiento que habría sido cerrado para el encuentro. Las imágenes también muestran a Andy consumiendo tequila y fumando.

Posteriormente, surgieron referencias a una investigación de la Fiscalía relacionada con presunto huachicoleo fiscal, en la que serían mencionados Andy López Beltrán y Adán Augusto López. El material también señala versiones sobre supuestas grabaciones en Estados Unidos, aunque no aporta en sí mismo una confirmación judicial de esas acusaciones.

Por su parte, Daniel Asaf fue cuestionado sobre el encuentro, pero evitó hacer declaraciones y únicamente respondió que no hablaría del tema.