Angelina Jolie visitó a víctimas por inundaciones en Pakistán

La estrella de Hollywood Angelina Jolie visitó a víctimas de las inundaciones en Pakistán, donde reclamó más ayudas y afirmó este fenómeno debería alertar al mundo sobre las consecuencias del cambio climático.

"Nunca he visto nada así", declaró Angelina Jolie, emisaria del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La actriz estadounidense ya había visitado Pakistán con ocasión del terremoto de 2005 y de las inundaciones acaecidas en 2010.

Aumentan los muertos a causa de inundaciones

El número de muertos por malaria y otras enfermedades que arrasan las regiones devastadas por las inundaciones de Pakistán llegó a 324, dijeron las autoridades. En algunas regiones de la provincia de Sindh, una de las zonas más afectadas del sur de Pakistán, la malaria se propagaba rápidamente entre los refugiados de las inundaciones que vivían cerca de aguas estancadas.

Los médicos de las instalaciones médicas en la ciudad de Sehwan en Sindh dijeron que han visto un número abrumador de refugiados de las inundaciones que sufren de malaria y enfermedades gastronómicas.

Están bebiendo aguas de las inundaciones

"El número de nuestros pacientes ha aumentado entre un 20 y un 30 % debido a las inundaciones. Esto se debe a que están bebiendo las aguas de las inundaciones, por lo que nuestros pacientes con gastroenteritis y paludismo han aumentado en número", dijo el Dr. Abdul Rauf.

"Normalmente no tenemos tantos pacientes con malaria. Pero ahora, ocho o nueve de cada diez niños enfermos que vienen a nosotros tienen malaria", dijo.

La ONU advirtió que Pakistán se encuentra amenazado por un "segundo desastre" provocado por enfermedades como el dengue, la malaria, el cólera, la diarrea o la malnutrición.

Angelina Jolie pide ayuda urgente para desplazados

"He hablado con gente que me ha dicho que no llega suficiente ayuda, dentro de unas semanas ya no estarán ahí, no sobrevivirán. Hay muchos niños muy mal alimentados", señaló la popular actriz Angelina Jolie.

El gobierno provincial de Sindh dijo que instalaciones de salud improvisadas y campamentos móviles en áreas inundadas habían tratado a más de 78,000 pacientes en las últimas 24 horas, y más de 2 millones desde el 1 de julio. Seis de ellos murieron, dijo.

Se necesita más ayuda inmediata para las familias desplazadas expuestas a enjambres de mosquitos y otros peligros, como mordeduras de serpientes y perros. Necesitan con urgencia suministros de alimentos, refugio, asistencia médica y medicamentos, que muchos se quejan no les han llegado a pesar de los esfuerzos del gobierno y de las organizaciones de ayuda locales y extranjeras.

33 millones de afectados, 1,600 fallecidos

Las últimas inundaciones registradas en Pakistán, provocadas por el monzón que fue más intenso de lo habitual a causa del cambio climático, según los expertos, cubrieron un tercio del país y dejaron cerca de 1,600 muertos y 33 millones de afectados desde mediados de junio.

Más de siete millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares y muchas viven desde entonces en campamentos improvisados, sin agua potable ni instalaciones sanitarias.

"Estoy claramente con ustedes, para empujar a la comunidad internacional a hacer más. Esto es una verdadera señal de alarma para el mundo sobre en qué punto estamos" en materia de calentamiento global, agregó Angelina Jolie durante una reunión con responsables civiles y militares en Islamabad.

La estrella de Hollywood remarcó que "esta es una verdadera llamada de atención al mundo sobre la situación en la que nos encontramos", y aseguró a Pakistán que hará todo lo que esté en sus manos "para empujar a la comunidad internacional a hacer más".

