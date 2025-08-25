Con 129 medallas en los Juegos Panamericanos Junior en Asunción, Paraguay, México tuvo una destacada participación donde resaltó la velocista Antonia Sánchez, de apenas 22 años de edad, quien logró coronarse campeona en los 400 metros con vallas. Pero su triunfo fue mucho más allá del oro: Antonia estableció un nuevo récord juvenil con un tiempo de 55.91 segundos, impresionando a expertos y aficionados del atletismo.

¿Cómo se preparó Antonia Sánchez para el atletismo?

Antonia describió en entrevista con Hechos AM de Fuerza Informativa Azteca (FIA) su preparación como el resultado de años de esfuerzo, empezando desde los 15 años y dedicando varias horas diarias a entrenar con disciplina y pasión.

A pesar de enfrentar numerosos retos durante la temporada, como el retiro de su entrenador y cambiar de universidad, ella nunca perdió la motivación. “Esta temporada ha sido con muchos altibajos, (...) pero finalmente salió la marca que andaba buscando y además gané el oro”, compartió la atleta.

Este logro cobra aún más relevancia al considerar que Antonia compitió frente a corredores favoritos de Estados Unidos y Jamaica, potencias reconocidas en atletismo. “Mentalmente, no es fácil, es mucha preparación, pero siento que como mexicanos tendemos mucho a achicarnos con otros países (...) pero dije ‘No voy a tener miedo’. ¿Por qué conformarme con la plata si puedo pelear el oro y demostrar que México está ahí también?”, aseguró.

¿Qué dice la familia de Antonia Sánchez?

Además de la exigencia física, la atleta compagina su entrenamiento con la carrera de química, enfrentando la dificultad de buscar patrocinio y apoyo constante. Su mensaje para México es claro: “Hay que seguir ahí y seguir luchando por lo que queremos, aunque haya desventajas en el deporte mexicano. No hay que echarnos para abajo, hay que tomarlo como motivación”.

Acompañándola en esta hazaña estuvo su madre, Lisette Núñez, quien expresó el orgullo y la emoción que siente toda la familia. Reconoció el sacrificio que implica entrenar lejos de casa, pero aseguró que Antonia ama profundamente a México y su principal motivación es representarlo.

La atleta ya tiene en la mira otras competencias como los Juegos Panamericanos de Lima en 2027, así como los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028, en las cuales quiere representar a México.