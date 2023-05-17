El astuto anuncio de la CIA para reclutar espías rusos

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) publicó el martes 16 de mayo un astuto video en su canal oficial de YouTube para reclutar espías. El anuncio de la CIA alienta a los rusos a ponerse en contacto a través de un canal seguro de Internet.

El breve video en ruso iba acompañado de un texto que decía que la CIA quería escuchar a oficiales militares, especialistas en inteligencia, diplomáticos, científicos y personas con información sobre la economía de Rusia y su liderazgo.

"Contáctanos. Tal vez las personas que te rodean no quieran escuchar la verdad. Nosotros queremos", decía el anuncio de la CIA.

El texto que lo acompaña decía que el contacto podría realizarse de forma segura a través de Tor, un sistema de comunicación anónima en línea. Dirigió a los espectadores a otro video para obtener instrucciones sobre cómo usar Tor.

"La CIA quiere saber la verdad sobre #Rusia, y estamos buscando personas confiables que sepan y puedan decirnos esta verdad", dijo. "Tu información puede ser más valiosa de lo que crees".

Почему я пошел на контакт с ЦРУ: мое решениеhttps://t.co/mhQbzet5X2 pic.twitter.com/1Uj4POAOmm — CIA (@CIA) May 15, 2023

¿Qué dice el anuncio de la CIA?

En el anuncio de la CIA, una voz masculina reflexiona sobre el significado del heroísmo y la resistencia mientras se ve a individuos solitarios sopesando sus decisiones: un hombre caminando penosamente sobre la nieve, una mujer mirando a través de una ventana.

"La mejor manera de evitar que un preso se escape es asegurarse de que nunca se entere de que está en prisión", dice la voz.

"Nos dejamos influir fácilmente por las mentiras. Pero sabemos cuál es nuestra realidad. La realidad en la que vivimos. Y la realidad de la que hablamos en susurros".

Durante la era soviética, "hablar en voz baja" era la única forma posible de criticar al gobierno.

Y ahora, publicado casi 15 meses después de la guerra de Moscú con Ucrania, el video invita a los rusos a correr un riesgo colosal.

Translation: basically they want to recruit Russians for intelligence purposes pic.twitter.com/M0CnAGNUzl — 308winchester (@308winchester3) May 15, 2023

¿Qué dice el Kremlin sobre el video de la CIA?

El presidente Vladimir Putin advirtió a sus compatriotas que estén en guardia contra los traidores, y el parlamento votó el mes pasado para aumentar la pena por traición estatal de 20 años a cadena perpetua.

Cuando se le preguntó sobre el anuncio de la CIA, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que no le había prestado atención, pero agregó que estaba convencido de que los servicios especiales rusos estaban rastreando la actividad de espionaje occidental.

Algunos rusos reaccionaron con escepticismo al video en las redes sociales y dijeron que parecía una "provocación" al servicio de seguridad de Rusia.