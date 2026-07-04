¿Cambios en el Hoy No Circula? Lista de vehículos que no pueden salir de casa este sábado

El programa Hoy No Circula opera en la Zona Metropolitana del Valle de México con el objetivo de reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire. Es importante consultarlo diariamente, ya que las restricciones pueden variar y así evitar sanciones y multas. ¿Cómo aplica el programa el sábado?

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

Los sábados las restricciones del Hoy No Circula dependen del holograma de verificación y del último dígito de la placa de tu vehículo.

Para este primer sábado del mes, deben de suspender su circulación los vehículos que cumplan con las siguentes características:



Holograma 2: no circulan todos los sábados

Holograma 1 con terminación de placa impar no circulan el primer y el tercer sábado de cada mes

Las restriscciones aplican desde las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en el Estado de México (Edomex) que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Pero la buena noticia es que no todos los automóviles están sujetos a las restricciones, ya que hay diferentes unidades que pueden circular de manera normal, entre los vehículos extentos se encuentran aquellos de holograma 0 y 00, además de los vehículos eléctricos e híbridos que tienen el holograma extento vigente como los híbridos enchufables categoría l y los híbridos completos categoría ll.

¿Cuál es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Recuerda que si no cumples con el programa Hoy No Circula puede afectar tu economía y tiempo. La sanción equivale a 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa un monto aproximado de 2 mil a más de 3 mil pesos, esto depende del valor de la UMA.

Recuerda que ademas del pago, las autoridades pueden llevar tu vehículo al corralón, lo que implica otro gasto más por incumplir el Hoy No Circula.