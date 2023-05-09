¿Cuál es la app para ver el reglamento de tránsito de CDMX en el celular?

Uno de los puntos que está intentando trabajar la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), es la comunicación con las personas civiles que todos los días caminan o circulan por la capital, por lo que entre sus últimas herramientas resalta la de una aplicación para simplificar el contacto con las leyes, conocer tus derechos y recordarte tus obligaciones, como podría ser el reglamento de tránsito.

Es a través de la App Mi Policía donde puedes consultar el reglamento de tránsito de la CDMX de manera simplificada, además de poder descargar la última actualización en formato PDF por si deseas leer el documento completo; pero, adicionalmente, la herramienta funciona para solicitar asistencia ciudadana, consultar si un oficial te puede infraccionar y ayuda especializada para turistas, entre otras más.

¿Cómo funciona la aplicación de Mi Policía?

La app Mi Policía se puede encontrar en Apple Store, para los teléfonos iPhone a través de este enlace; así como en Google Play para celulares con sistema operativo Android, y su funcionamiento es muy intuitivo.

"Consiste en realizar una división territorial de la ciudad en 847 cuadrantes, delimitados por factores geográficos, incidencia delictiva, vialidades, habitantes y población flotante", se lee en la descripción compartida por la SSC y ofrece las siguientes opciones:



Emergencia : Botón de pánico para solicitar auxilia a la ubicación donde te encuentres.

: Botón de pánico para solicitar auxilia a la ubicación donde te encuentres. Ubicación de cuadrantes : Identifica los policías responsables en tu zona.

: Identifica los policías responsables en tu zona. Unidad de contacto : Canal de comunicación con funcionarios de la SSC.

: Canal de comunicación con funcionarios de la SSC. Depósitos vehiculares : Encuentra automóviles remolcados.

: Encuentra automóviles remolcados. Seguridad Privada : Valida la situación legal de las empresas de seguridad privada en CDMX.

: Valida la situación legal de las empresas de seguridad privada en CDMX. Reglamento de Tránsito : Documento en PDF y búsqueda con palabras clave.

: Documento en PDF y búsqueda con palabras clave. Acompañamiento a cuentahabientes : Solicita un policía de la SSC para movimientos bancarios.

: Solicita un policía de la SSC para movimientos bancarios. Policía Turística .

. Conduce sin alcohol: Consulta la normatividad vigente que soporta el Programa Conduce Sin Alcohol.

¿Cuál es la app para ver el reglamento de tránsito de CDMX en el celular?|SSC

¿Cómo ver el reglamento de tránsito de la CDMX en el celular?

Para ver el reglamento de tránsito de la CDMX en tu celular, puedes descargar la app Mi Policía, seleccionar la opción de seis puntos en la esquina inferior derecha y después dar clic en Reglamento de Tránsito.

En esta opción podrás consultar todo el reglamento, hacer búsquedas por palabras clave y, una de las herramientas más utilizadas, filtrar las multas que son motivo de remisión al depósito de tu vehículo, para que de esta forma puedas saber qué nivel de infracción cometiste.