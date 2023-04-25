Diputados aprueban desaparecer el Insabi; ahora se integrará al IMSS-Bienestar

Ciidad de México. El Insabi vivió 3 años lo enterraron de facto en casi 3 horas en la Cámara de Diputados. Vía Fast Track, Morena y sus aliados aprobaron una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud a la que le dispensaron los trámites para no pasar por comisiones. Establece la desaparición del Instituto de Salud del Bienestar, Insabi y formaliza la creación del IMSS-Bienestar.

Se dispone la creación del Servicio Nacional de Salud Pública y ahora, el IMSS-Bienestar será el encargado de dar atención médica gratuita a las personas que no tienen seguridad social en el país.

#ÚltimaHora | Se aprueba, en lo general, con 267 votos a favor, 222 en contra y una abstención, la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a fin de regular el Sistema de Salud para el Bienestar. pic.twitter.com/r3XQb4l7BH — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 25, 2023

“El Insabi desaparece y sus funciones se integran al IMSS-Bienestar para que sea un solo organismo descentralizado el operador de la federación para la prestación de los servicios de salud en concurrencia con los estados. Se eliminan las cuotas para acceder a los servicios de salud”, explicó el diputado de Morena Emmanuel Reyes, al presentar la reforma.

PAN y MC pidieron que la reforma se turnara a comisiones

El PAN y MC presentaron mociones suspensivas para que la reforma se turnará a comisiones para su discusión a fondo, pero los votos de la mayoría de Morena y sus aliados se impusieron y tema de discutió y se votó.

“Si no saben manejar la salud de su presidente, que es una política de Estado y es un interés de Estado, imagínense el sistema de salud. Lo están manejando con las patas, compañeros”, señalo Juan Carlos Maturino del PAN.

267 votos avalaron la extinción del Insabi, 222 de la oposición votaron en contra. Hubo una abstención.

🚨#ÚLTIMAHORA | Con 267 votos a favor, 222 en contra y una abstención, #Morena, #PT y #PVEM en la #CámaraDeDiputados aprobaron en lo general la desaparición del @INSABI_mx y la creación del #IMSSBienestar pic.twitter.com/ycZJ1qGY9e — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 25, 2023

El tema dividió las posturas y confronto a diputados de la mayoría con la oposición.

“Volverá a fracasar, porque las mismas fallas, los mismos vicios que se establecieron en el Insabi se están trasladando al IMSS-Bienestar, y eso simplemente será una nueva y trágica etapa para la salud de las y los mexicanos. Nuevamente, en lugar de estudiar, de aprender, de reconocer, la decisión es tirar el agua sucia de la bañera con todo y el niño” sentencio Salomon Chertorivski de Movimiento Ciudadano.

Y así reviro la petista Margarita García. “Si nos equivocamos lo más que le puede beneficiar al pueblo es corregir. En el tema de Insabi no se pudo llevar a cabo todo lo que el presidente proponía, pero eso no es un tema del presidente, ya basta de estar diario, diario soñando con el presidente, es un tema de los vicios que nos dejaron desde adentro en salud”.

PRI exigió cifras del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos

Desde el PRI pidieron cuentas del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que dejó la administración de Peña Nieto y que absorbió el Insabi con su creación.

Frinné Azuara, diputada del PRI acusó, “la administración priista le entregó a Morena fue de 102 mil millones de pesos para la atención de todos los tipos de cánceres, para la atención de enfermedades raras, para la atención de VIH, para la atención de infartos, hasta la fecha no sabemos en dónde pararon esos recursos”.

La oposición busco modificar la reforma, pero fracaso y el debate se desvió. Al final del dictamen se turnó al Senado para su validación.