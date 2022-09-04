De acuerdo a la policía de Canadá (RCMP) confirmo la muerte de 10 personas, así como 15 lesionados después del apuñalamientos masivos en algunos lugares de Saskatchewan, Canadá.

Las 15 personas lesionadas ya fueron trasladadas a un hospital y ya están siendo atendidas.

Hasta el momento, las autoridades de Canadá se encuentran buscando a dos personas como posibles responsables, las cuales se identifican como Damien y Myles Sanderson, siendo considerados como sujetos armados y peligrosos.

"En este punto de nuestra investigación, hemos localizado a 10 personas fallecidas en 13 ubicaciones en la comunidad de James Smith Cree Nation y Wellstone Saskatchewan. Varias personas resultaron heridas, 15 en este punto han sido trasladadas a varios hospitales. Puede haber más víctimas que se trasladaron a varios hospitales”, explicó un comisionado de la Royal Canadian Mounted Police (RCMP).

🚨#ÚLTIMAHORA🚨 | Confirman 10 muertos y 15 heridos tras apuñalamiento masivo en distintos puntos de #Saskatchewan, #Canadá. pic.twitter.com/7XeKXEz3ZR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 4, 2022

Muertos y lesionados fueron encontrados en 13 zonas diferentes de Saskatchewan

A través de una conferencia, la Royal Canadian Mounted Police (RCMP) informó que las 10 personas muertas y las 15 personas lesionadas fueron encontradas en 13 lugares de incidentes en James Smith Cree Nation y Weldon.

De acuerdo a las autoridades de Canadá, los dos sospechosos, identificados como, Damien y Myles Sanderson, huyeron del lugar de los hechos en una camioneta negra.

Los dos posibles culpables de los apuñalamientos masivos en Canadá fueron vistos por última vez en Regina antes del mediodía; sin embargo, el área de búsqueda se amplió a Alberta y Manitoba.