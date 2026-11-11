La senadora del PAN, Lilly Téllez,calificó a Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de mentiroso y farsante.

Desde la tribuna del Senado, la legisladora cuestionó los videos que ha difundido el morenista y aprovechó su intervención para recordar las grabaciones del exesposo de Claudia Sheinbaum, Carlos Ímaz, recibiendo fajos de dinero.

Téllez sostuvo que el mensaje de Andy López Beltrán refleja, a su juicio, desesperación ante los señalamientos de presunta corrupción que han surgido en su contra.

Lilly Téllez cuestiona videos de Andy López Beltrán

Durante su intervención, la panista ironizó sobre la grabación de Andy López Beltrán y aseguró que el contenido no ha logrado convencer a los mexicanos.

Incluso hizo referencia a la apariencia del hijo del expresidente para burlarse de sus declaraciones: afirmó que la nueva toma del video habría buscado evitar que se notara tanto su nariz, en una expresión que utilizó para relacionarla con las mentiras que, según ella, ha dicho.

“No sale Andy a defender a las madres buscadoras ni a las madres desesperadas buscando medicamentos para sus hijos contra el cáncer”, expresó la senadora, quien también cuestionó que no se pronuncie sobre el aumento de la extorsión en México.

Pide ver video de Carlos Ímaz recibiendo dinero

En medio de sus críticas, Lilly Téllez recomendó a los ciudadanos buscar las grabaciones de Carlos Ímaz, exesposo de Claudia Sheinbaum, en las que aparece recibiendo fajos de billetes de un contratista del gobierno.

La legisladora señaló que esos videos muestran la entrega de dinero y sostuvo que Sheinbaum permaneció casada con Ímaz durante años después de los hechos, además de acusarla de haber disfrutado de recursos provenientes de la corrupción.

Estas afirmaciones fueron parte de los señalamientos políticos que lanzó desde el Senado.

Téllez menciona a Ricardo B. Salinas Pliego y el Fobaproa

La senadora también recordó un documental sobre el Fobaproa que realizó en 2005 y reiteró su exigencia de que se conozca quiénes fueron los beneficiarios de ese rescate financiero.

En ese contexto, mencionó a Ricardo B. Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, a quien describió como la antítesis de Morena.

“Ricardo Salinas Pliego, la antítesis de ustedes, hijos de la narcocracia”, lanzó al cerrar su intervención.