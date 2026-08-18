Justo afuera del Palacio de Gobierno: asesinan a dos hombres en Culiacán, Sinaloa

Dos hombres fueron asesinados a balazos este fin de semana mientras viajaban en un automóvil sedán blanco, justo frente al Palacio de Gobierno de Sinaloa, en Culiacán.

El ataque ocurrió sobre el bulevar Constitución, en el cruce con la avenida Lázaro Cárdenas. De acuerdo con el reporte al 911, hombres armados dispararon contra los ocupantes del vehículo.

La unidad quedó con múltiples impactos en el parabrisas y los cristales. Dentro del automóvil fueron encontrados los cuerpos de las dos víctimas.

¿Quiénes fueron las víctimas del ataque?

Las autoridades identificaron a los fallecidos como Jahir Alexander “N”, de 29 años, y Miguel Ángel “N”, de 32 años, ambos vecinos de la colonia Loma de Rodriguera.

Tras la agresión, los responsables escaparon y hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

Policías acordonaron la zona y cerraron la circulación en los alrededores de Palacio de Gobierno.

🔴 Dos personas murieron tras un ataque armado en Culiacán



Fueron atacadas cuando circulaban en un Nissan Versa



El hecho ocurrió a metros del Palacio de Gobierno



La violencia vuelve a sacudir el corazón de Sinaloa pic.twitter.com/ilq7IxkPvR — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 15, 2026

El bloqueo se extendió desde la avenida Lázaro Cárdenas y el bulevar General José Aguilar Barraza hasta el cruce de Constitución con avenida Escuadrón 201, mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

El ataque ocurrió a pocos metros de uno de los principales complejos gubernamentales de Sinaloa. Tras ser cuestionada sobre el caso, la gobernadora interina evitó hacer comentarios.

¿Cuántos homicidios se han registrado en Sinaloa durante 2026?

La violencia homicida también se refleja en las cifras oficiales. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Sinaloa acumula 912 homicidios de enero a julio de 2026, lo que equivale a más de cuatro asesinatos al día, esto es uno de los indicadores que permite dimensionar la violencia que atraviesa el estado.

Los datos corresponden a las carpetas de investigación reportadas por las autoridades estatales y forman parte de la estadística oficial de incidencia delictiva.