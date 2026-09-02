Asesinan a estudiante de 17 años afuera de la Universidad de Sinaloa; había sido reportado desaparecido

La mañana que debía transcurrir con normalidad dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa terminó marcada por la violencia, sí, en un estado que carece mucho de paz, esto luego de que un estudiante de 17 años fue asesinado a balazos en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, en Culiacán, Sinaloa.

El joven, identificado como Junior Alexis, se encontraba al exterior de las instalaciones de la institución cuando fue víctima de una agresión armada. El ataque provocó alarma entre estudiantes y personas que se encontraban cerca del acceso a la universidad, quienes corrieron para ponerse a salvo.

La víctima era estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAS, institución que posteriormente confirmó el crimen y expresó su condena por los hechos.

Universidad de Sinaloa condena el asesinato de su estudiante

Tras conocerse el crimen, la Universidad Autónoma de Sinaloa condenó enérgicamente la violencia y señaló que el asesinato ocurrió esta mañana en inmediaciones de la Facultad de Derecho, dentro de Ciudad Universitaria de Culiacán.

La institución informó que, al tener conocimiento de la agresión, activó sus protocolos de atención y acompañamiento institucional, además de dar seguimiento al caso ante las autoridades correspondientes.

La UAS también expresó su solidaridad, en su posicionamiento la universidad subrayó la necesidad de que la comunidad pueda ejercer derechos fundamentales, como el acceso a la educación pública, en espacios seguros.

Por ahora, permanecen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que Junior Alexis fue asesinado. También se desconoce si había recibido amenazas previamente o qué pudo haber motivado la agresión.

Ataque armado moviliza a servicios de emergencia

Tras la agresión, servicios de emergencia acudieron al lugar para brindar atención al joven; sin embargo, paramédicos de la Cruz Roja determinaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada después de confirmarse el fallecimiento. En el sitio comenzaron las primeras diligencias relacionadas con el homicidio, mientras se realizaban las acciones correspondientes para el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense.

Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente el motivo de la agresión ni se ha establecido quién o quiénes estarían detrás del asesinato.

El caso ocurre al exterior de un espacio universitario, lo que generó preocupación entre integrantes de la comunidad escolar y quienes se encontraban en los alrededores al momento del ataque.

Junior Alexis había sido reportado como desaparecido previo a morir en la UAS

Antes de su asesinato, Junior Alexis había sido reportado como desaparecido, de acuerdo con la información proporcionada, el adolescente fue incluido el 22 de junio de 2026 en una ficha de búsqueda emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

Un día después, el reporte fue desactivado debido a que el menor fue localizado sano y salvo.