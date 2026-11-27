Un regidor de Culiacán fue asesinado a balazos en la entrada de una privada de Isla Musala, cuando esperaba para ingresar a su domicilio. Al menos un sujeto armado se acercó a la víctima y le disparó; la víctima murió a bordo de su vehículo.

De acuerdo con medios locales, el regidor se encontraba en la zona residencial Pontevedra, en el sector Isla Musala, al oriente de Culiacán.

El ataque ocurrió cuando la víctima ingresaba en su vehículo a la privada, esperando el acceso por una reja de seguridad. De acuerdo con la información preliminar, un sujeto armado se acercó al conductor y le disparó en repetidas ocasiones.

🚨Asesin4n a bal4zos a un hombre en el acceso de la zona residencial Pontevedra, en el sector Isla Musala de Culiacán. 👇



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Momentos después, el atacante huyó del lugar. Paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención; sin embargo, confirmaron que no tenía signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las personas detenidas por el homicidio del regidor de Culiacán registrado esta noche.