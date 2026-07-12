El deporte está de luto: Asesinan a exjugador profesional en pleno torneo de basquetbol

De acuerdo a información del New York Post, Kinu Rochford, exjugador profesional de basquetbol, murió tras ser víctima de un ataque a tiros la noche del viernes 10 de julio en Harlem, Manhattan.

Las autoridades indicaron que recibió un disparo en la cabeza alrededor de las 22:30 horas, mientras se celebraba el Torneo de Baloncesto Kingdome, en las Torres Martin Luther King Jr., ubicadas sobre la Avenida Lenox.

Dos personas resultaron heridas en tiroteo en pleno torneo de basquetbol

Según la policía, Kinu Rochford, de 35 años de edad, participaba en el torneo amateur de basquetbol y fue alcanzado por el disparo mientras observaba uno de los tantos partidos, es decir, en ese momento no se encontraba jugando.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Posteriormente fue trasladado al Hospital Mount Sinai Morningside, donde los médicos confirmaron su fallecimiento pese a los esfuerzos realizados para salvarle la vida.

Además, dos personas también resultaron heridas: un hombre de 28 años, que sufrió un disparo en la espinilla, y una mujer de 22 años, herida en el antebrazo derecho. Ambos se encontraban entre las cerca de 500 personas que asistían al torneo disputado entre equipos de West 112th Street y West 115th Street.

UPDATE: Kinu Rochford, 35, a former college basketball player who went on to play internationally, was shot and killed during a basketball tournament in Harlem, authorities said.



Rochford was identified as the victim in the New York City basketball court shooting late Friday… pic.twitter.com/4S8pPjTL8h — FreedomNews.Tv FNTV (@FreedomNTV) July 11, 2026

¿Quién era Kinu Rochford? El exjugador que murió en un torneo de basquetbol

Kinu Rochford medía 1.98 metros y comenzó su trayectoria deportiva en el Instituto James Madison de Brooklyn. También estudió en el Globe Institute of Technology antes de iniciar su carrera como jugador profesional en 2013.

En 2017 conquistó el campeonato de la Liga Nacional de Baloncesto de Lituania con el club Garonne Sūduva-Mantinga. Además, defendió equipos profesionales en Francia, Kosovo, Israel, los Países Bajos, el Reino Unido y Suiza.

En 2018 fue apartado del Plymouth Raiders, equipo del Campeonato Británico de Baloncesto, después de dar positivo por consumo de sustancias prohibidas. Su última experiencia como profesional fue en 2021 con el Golden Eagle Ylli, de la Superliga de Baloncesto de Kosovo.

