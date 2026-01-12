VIDEO | ¡Lo golpearon! Agreden brutalmente a un árbitro tras juego de básquet en Brasil

El baloncesto de Brasil vivió una noche de terror este viernes. Lo que comenzó como un emocionante duelo de la Liga Nacional de Basquetbol (NBB) terminó en una escena de violencia que ya le dio la vuelta al mundo. Al finalizar el encuentro entre Pato Basquete y Caixas do Sul , el árbitro Diego Chiconato fue emboscado y golpeado salvajemente por un grupo de individuos en plena cancha, dejando en evidencia la falta de seguridad en el recinto.

Pasó hoy en el @NBB de Brasil, tras finalizar el partido entre Pato Basquete y Caxias parciales del local ingresaron y agredieron al árbitro principal Diego Chiconato, tremendo 🎥 @BlogTurnover pic.twitter.com/tn1LCmf0Qt — Fer Martínez Larrosa (@fermartinezlar) January 10, 2026

Atacan a árbitro durante partido de básquetbol

El juego fue una verdadera batalla que duró más de dos horas y media, necesitando incluso dos tiempos extras para que Caixas se llevara la victoria. Sin embargo, apenas sonó la chicharra final, al menos tres sujetos saltaron a la duela para perseguir a Chiconato.

Los videos grabados por los aficionados muestran cómo el árbitro intentó correr para defenderse, pero fue derribado y pateado en el suelo ante la mirada de todos.

Evalúan estado de salud del árbitro

La policía tuvo que entrar rápidamente al rectángulo de juego para rodear a los agresores y evitar que la golpiza continuara. Gracias a la intervención de algunos jugadores del equipo local, la agresión se detuvo antes de que las heridas fueran de gravedad.

La NBB confirmó en un comunicado que Chiconato recibió atención médica inmediata y que ya se encuentra en buen estado de salud, aunque el susto y la conmoción siguen presentes.

LNB anuncia resolução da presidência para o episódio de agressão à arbitragem após jogo entre Pato Basquete e Caxias do Sul Basquetehttps://t.co/Txi3NzOxmK pic.twitter.com/oGtIUTI7Vg — NBB CAIXA (@NBB) January 10, 2026

Denuncias y castigos: La liga de Brasil no se queda de brazos cruzados

La reacción de las autoridades del deporte fue inmediata. Los árbitros agredidos ya presentaron una denuncia policial y el caso fue enviado directo al Comité Disciplinario.

La liga fue tajante: no hay lugar para la violencia en el deporte y trabajarán para que los responsables paguen conforme a la ley. Aún se está investigando si los atacantes son miembros del staff del club o aficionados que lograron burlar la seguridad.

Club de Brasil, Pato Basquete, bajo la lupa

Por su parte, el equipo local, Pato Basquete, emitió un mensaje en sus redes sociales donde repudia cualquier acto de violencia. Aseguraron que están colaborando con las autoridades para entregar las pruebas necesarias y que los involucrados ya están dando sus explicaciones ante la justicia.

A pesar de sus disculpas, el equipo podría enfrentar fuertes sanciones por no garantizar la integridad de los oficiales del encuentro.