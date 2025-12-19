VIDEO | Así fue el asesinato del futbolista Mario Pineida en Ecuador; hay un detenido

Autoridades revelaron este jueves las terribles imágenes del suceso ocurrido la tarde del miércoles en el norte de Guayaquil, Ecuador con el jugador Mario Pineida , experimentado defensa del Barcelona Sporting Club y exseleccionado nacional. El deportista fue interceptado por sicarios mientras realizaba compras para las festividades decembrinas. Según los reportes policiales, los atacantes dispararon al menos 17 veces, dirigiendo el fuego de manera directa contra el futbolista y su acompañante.

En el sitio también se encontraba la madre de Pineida, quien resultó herida por los proyectiles, aunque afortunadamente se reporta fuera de peligro. La brutalidad del video de vigilancia muestra cómo dos sujetos ejecutaron el crimen en cuestión de segundos, dejando a la comunidad deportiva en un estado de shock absoluto.

Uma câmera de segurança registrou o ass4ssinato de Mario Pineida, ex-jogador do Fluminense e atual atleta do Barcelona de Guayaquil, na quarta-feira (17), no Equador. O ataque aconteceu em um açougue, onde Pineida estava com a esposa, Guisella Fernández — que também morreu — e a… pic.twitter.com/lfBu4szVvX — Ednaldo Ferreira 🙏🇧🇷🇧🇷 (@Ednaldo40916743) December 18, 2025

Quién era la mujer asesinada al lado de Mario Pineida

Junto a Pineida falleció Guisella Fernández Ramírez, una mujer de nacionalidad peruana de 39 años, identificada como la pareja sentimental del jugador. Fernández era una empresaria activa en Guayaquil, con negocios dedicados a la venta de celulares en el sector de La Bahía y participaciones en empresas de representaciones deportivas.

Investigaciones preliminares sugieren que Fernández también habría recibido amenazas previas . Su historial mostraba algunos procesos judiciales por temas laborales y de arrendamiento, pero nada que hiciera presagiar un desenlace tan violento. La policía investiga si el ataque estaba motivado por las actividades de ella o por las amenazas recibidas por el futbolista.

Mario Pineida ya había recibido amenazas

El asesinato de Pineida no parece un hecho aislado. Apenas unas horas antes del crimen, el presidente del Barcelona SC , Antonio Álvarez, había publicado una carta explosiva donde revelaba que un jugador (sin dar nombre) le había pedido protección especial por amenazas de muerte.

Esta situación se enmarca en un ambiente de alta tensión dentro del club. Los jugadores habían decidido no entrenar esa misma mañana debido a que se les adeudan cuatro meses de sueldo. En su misiva, Álvarez criticó duramente la disciplina del plantel, anunciando una purga de jugadores para el 2026, lo que añade una capa de complejidad y drama a la tragedia del defensor.

Detienen a sospechoso por homicidio de Mario Pineida

Gracias al sistema de videovigilancia de la ciudad, la empresa Segura EP informó la captura de un presunto implicado en el doble crimen durante la mañana de este jueves. El rastreo de las motocicletas utilizadas por los sicarios permitió a la policía realizar allanamientos clave en el norte de Guayaquil.

Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para determinar la autoría intelectual del ataque. Mientras tanto, la moto localizada y el detenido son las primeras piezas de un rompecabezas que busca explicar por qué un ídolo del astillero terminó siendo blanco del crimen organizado.