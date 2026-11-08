¿Buscas dónde encontrar la gasolina más barata hoy? En Azteca Noticias te compartimos los precios del combustible en distintas regiones de México para este domingo 8 de noviembre de 2026, así como los costos de la gasolina Regular, Premium y diésel.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Gasolina Regular : 23.70 pesos por litro.

: 23.70 pesos por litro. Gasolina Premium : 28.59 pesos por litro.

: 28.59 pesos por litro. Diésel: 26.98 pesos por litro.

Precio del gas natural vehicular 8 de noviembre de 2026

Los precios del gas natural vehicular se distribuyen de la siguiente manera:

Precio mínimo por litro: 10.99 pesos.

Precio promedio por litro: 12.60 pesos.

Precio máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX hoy 8 de noviembre de 2026

Si te encuentras en la Ciudad de México, estos son los precios por litro:

Gasolina Regular : 23.82 pesos.

: 23.82 pesos. Gasolina Premium : 28.71 pesos.

: 28.71 pesos. Diésel: 26.97 pesos.

Precio de gasolina en Edomex hoy 8 de noviembre de 2026

En el Estado de México, los costos de los combustibles son los siguientes:

Gasolina Regular : 23.68 pesos.

: 23.68 pesos. Gasolina Premium : 28.16 pesos.

: 28.16 pesos. Diésel: 26.76 pesos.

Precio de gasolina en Guadalajara 8 de noviembre de 2026

Estos son los precios de los combustibles en Guadalajara, Jalisco:

Gasolina Regular: 24.00 pesos por litro.

24.00 pesos por litro. Gasolina Premium : 29.39 pesos por litro.

: 29.39 pesos por litro. Diésel: 27.11 pesos por litro.

Precio de gasolina hoy 8 de noviembre de 2026 en Monterrey

En Monterrey, Nuevo León, los precios por litro de combustible son:

Gasolina Regular : 24.13 pesos.

: 24.13 pesos. Gasolina Premium : 29.57 pesos.

: 29.57 pesos. Diésel: 27.02 pesos.

Precio de gasolina en Chihuahua hoy 8 de noviembre de 2026

Si vas a cargar combustible en Chihuahua, estos son los precios reportados de la gasolina:

Gasolina Regular : 22.38 pesos por litro.

: 22.38 pesos por litro. Gasolina Premium : 25.92 pesos por litro.

: 25.92 pesos por litro. Diésel: 26.59 pesos por litro.

Precio de gasolina en Nayarit hoy 8 de noviembre de 2026

En Nayarit, los costos de los combustibles se distribuyen de la siguiente manera:

Gasolina Regular : 24.00 pesos por litro.

: 24.00 pesos por litro. Gasolina Premium : 28.67 pesos por litro.

: 28.67 pesos por litro. Diésel: 27.30 pesos por litro.

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Estos son los precios de los combustibles en Estados Unidos expresados en dólares por galón y su equivalente en pesos mexicanos:

Gasolina Regular: 4.02 dólares por galón (60.91 pesos).

4.02 dólares por galón (60.91 pesos). Gasolina Premium : 4.93 dólares por galón (76.86 pesos).

: 4.93 dólares por galón (76.86 pesos). Diésel: 6.19 dólares por galón (67.64 pesos).

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Los precios de los combustibles en México corresponden a los reportes que realizan los permisionarios ante la autoridad reguladora del sector energético.

De acuerdo con la información proporcionada, Chihuahua destaca por tener uno de los precios más bajos de gasolina Regular, con 22.38 pesos por litro.

En contraste, Monterrey, Nuevo León, registra uno de los costos más elevados entre las ciudades mencionadas, con 24.13 pesos por litro de gasolina Regular.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y la Premium se encuentra en su octanaje, una característica que determina la capacidad del combustible para resistir la detonación dentro del motor.

La gasolina Magna cuenta con 87 octanos y suele utilizarse en vehículos con motores de baja compresión. Por su parte, la Premium tiene 91 octanos o más y está recomendada para motores turboalimentados, supercargados o con inyección directa, de acuerdo con las especificaciones de cada fabricante.

Para identificar qué tipo de combustible necesita tu automóvil, revisa el manual del propietario, la parte interior de la tapa del tanque o la etiqueta ubicada en la puerta del conductor.