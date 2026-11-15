El recorrido del regidor de Morena, Gabriel Rivas Ríos, habría sido vigilado durante varios minutos antes de que fuera víctima de un ataque armado en Cuernavaca, Morelos.

Una serie de videos de cámaras de seguridad muestra cómo un motociclista con casco blanco siguió el vehículo del funcionario desde que salió del Ayuntamiento hasta llegar a la zona donde ocurrió la agresión.

De acuerdo con la secuencia, el seguimiento comenzó alrededor de las 15:35 horas, cuando Rivas Ríos salió de las instalaciones del Ayuntamiento acompañado de su esposa, a bordo de un automóvil Nissan March azul.

Así comenzó el seguimiento al regidor Gabriel Rivas

Fueron las cámaras que registraron la salida del vehículo por el acceso del Ayuntamiento ubicado sobre la calle Netzahualcóyotl.

Al llegar a la esquina, el automóvil dio vuelta hacia la derecha para incorporarse a la calle Motolinía.

En ese mismo momento, una patrulla de Seguridad Pública de Cuernavaca que estaba estacionada sobre esa vialidad también comenzó a circular.

Aproximadamente 30 segundos después de la salida del regidor, apareció en las grabaciones un motociclista con casco blanco que comenzó a seguir el automóvil azul.

Así emboscaron al regidor de Cuernavaca, Gabriel Rivas, desde su salida del Ayuntamiento, para después asesinarlo.



Cámaras de seguridad captaron el seguimiento de los sicarios al regidor. El motociclista, de casco blanco, lo esperó en una lavandería y se unió a un segundo… — José Luis Morales (@JLMNoticias) November 15, 2026

El recorrido continuó hasta una plaza comercial ubicada en la calle Rufino Tamayo. Ahí, Gabriel Rivas detuvo su vehículo para dejar ropa en una lavandería, momento que también quedó registrado por las cámaras de vigilancia.

El motociclista llegó al mismo punto, pero no ingresó al establecimiento. De acuerdo con las imágenes, se detuvo en una esquina de la plaza y permaneció a la espera del regidor.

Incluso, cuando aparentemente perdió de vista el automóvil, realizó una maniobra para comprobar que Rivas Ríos continuaba dentro del comercio. Después de confirmar que seguía en la lavandería, permaneció en el lugar hasta que el funcionario salió.

Dos motociclistas habrían participado en el ataque

La secuencia muestra que, segundos después de que el regidor abandonó la plaza comercial, el motociclista volvió a ponerse en marcha para continuar detrás de su vehículo.

Aproximadamente un kilómetro más adelante, otra cámara de seguridad, ubicada en una zona concurrida de la colonia Acapantzingo, volvió a registrar el paso de la motocicleta que seguía al automóvil azul. En ese punto también aparece una segunda motocicleta.

El trayecto terminó en el primer tramo de la calle de los Ejidos de Acapantzingo. Poco antes de las 16:00 horas, Gabriel Rivas Ríos fue víctima de una agresión armada que le costó la vida.

Detienen a presunto responsable del asesinato

Como parte de las investigaciones, el domingo 8 de noviembre fue detenido Ricardo Alejandro “N”, durante un cateo realizado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de autoridades federales y fuerzas castrenses.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron una motocicleta que presuntamente habría sido utilizada para disparar contra el regidor.