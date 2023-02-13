Asteroide impacta la atmósfera de la Tierra sobre Francia: VIDEO
El asteroide, Sar2667 fue visto en Francia y explotó sobre el Canal de la Mancha. Descubierto por un astrónomo horas antes del impacto en atmósfera de la Tierra
Un pequeño asteroide golpeó la atmósfera de la Tierra esta noche, del 12 al 13 de febrero de 2023. La pequeña roca espacial de tan solo un metro de ancho ha podido vislumbrase sobre los territorios de Francia, Reino Unido, Bélgica y Países Bajos, impactando más destacadamente en el sur de Inglaterra, Gales y Normandía.
Espectáculo de luces por impacto de asteroide
Ek SAR2667 no ha supuesto ningún peligro para La Tierra y ha resultado bastante luminoso, ofreciendo un espectáculo de luces que ha impresionado.
Got It! How beautiful! #Sar2667 #Asteroid pic.twitter.com/tpLQkJpcCv— Kade 🧑🏻🔬🌌 (@KadeFlowers) February 13, 2023
Su pequeño tamaño descartaba a los físicos la posibilidad de que pudiera caer de forma intacta en la superficie de La Tierra, por lo que algunas piezas han acabado cayendo pero se han recuperado para su posterior estudio, según cuenta el medio "Earth Sky".
Descubren asteroide antes de su impacto
Esta es solo la séptima vez que se descubre un meteorito antes de impactar la Tierra. Hace solo un par de meses, los astrónomos descubrieron un asteroide horas antes de que impactara sobre Canadá.
Krisztián Sárneczky de Hungría hizo el descubrimiento del objeto, al que se le ha dado la designación Sar2667, solo unas horas antes del impacto previsto.
Según informó la Agencia Europea, el asteroide fue descubierto inicialmente por un observatorio en Hungría, y más tarde confirmado por otro en Croacia.
Posteriormente el Sar2667 fue registrado por ocho observatorios en total que pudieron determinar hasta 36 observaciones de su rápida trayectoria hacia el planeta.
El asteroide más reciente descubierto antes de golpear la Tierra, 2022 WJ1, entró en la atmósfera sobre Canadá el 19 de noviembre de 2022.