¿Hay peligro? Asteroides pasarán cerca de la Tierra en julio 2022

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) dio a conocer que varios asteroides pasarán cerca de la Tierra en julio 2022, ¿qué peligro representan para nuestro planeta?

De acuerdo con el tablero Asteroid Watch del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés), de la NASA, uno de los asteroides es del tamaño de un avión y tendrá la mayor cercanía con la Tierra.

¿Cuántos asteroides se aproximan a la Tierra?

El tablero indica que en julio 2022 se esperan cinco acercamientos de asteroides, el primer objeto rocoso es identificado como 2022 NR, mide alrededor de 26 metros y tendrá una aproximación de 384 mil kilómetros.

El objeto 2022 NR pasará cerca de la Tierra el domingo 10 de julio, está clasificado en la escala 1 de “Rareza”, es decir, que los asteroides de su mismo tamaño tienen aproximaciones por lo menos una vez al mes.

Otros dos asteroides pasarán cerca de nuestro planeta el mismo día:



2022 NS, mide 14 metros y pasará a un millón 280 mil kilómetros de distancia.

2019 NW5, mide 58 metros y pasará a cinco millones 720 mil kilómetros de distancia.

¿Qué otros asteroides se aproximarán a la Tierra en julio 2022?

De acuerdo con la NASA, el asteroide identificado como 2022 NH tendrá un acercamiento el 11 de julio, este objeto rocoso mide alrededor de 20 metros y pasará a más de un millón de kilómetros de distancia.

Mientras que el asteroide 2015 OQ21 es el más pequeño de los objetos que se acercarán en julio 2022 ya que mide nueve metros, su aproximación será el martes 12 a unos siete millones de kilómetros de distancia.

What do we know about the asteroids & comets in Earth's neighborhood? There are lots out there & NASA's on the hunt. Planetary defense — which includes finding, tracking & characterizing near-Earth objects — is part of our mission. Here's what we've found: https://t.co/DxzAYe2UN3 pic.twitter.com/J4LeEkfEmi — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) July 5, 2022

¿Son peligrosos los asteroides que se acercarán en julio 2022?

El tablero de JPL muestra los próximos acercamientos a la Tierra en un rango de 7.5 millones de kilómetros, equivalente a 19.5 veces la distancia a la Luna, además detalla el tamaño que tienen los cuerpos rocosos.

Si un asteroide superior a 150 metros puede acercarse a nuestro planeta dentro de esta distancia se denomina objeto potencialmente peligroso, explicó la NASA.

Por ese motivo, ninguno de los cinco asteroides que pasarán cerca de la Tierra en julio 2022 entra en la categoría de “potencialmente peligroso”, ya que su tamaño no supera los 150 metros.