Atacan a balazos a Estefany Puente, otra candidata en Ecuador

Un nuevo ataque contra políticos ocurrió en Ecuador; en esta ocasión fue contra la candidata a legisladora Estefany Puente, a quien le dispararon cuando viajaba en su camioneta. El atentado ocurrió un día después del asesinato de Fernando Villavicencio.

De acuerdo con los reportes, la candidata circulaba por la provincia de Los Ríos cuando fue interceptada por dos hombres a bordo de una moto, quienes dispararon en varias ocasiones al vehículo de Puente.

La legisladora resultó herida en el brazo debido al roce de una bala, por lo que las lesiones no comprometían su vida. La candidata iba a compaña de su papá y un colaborador de campaña al momento del ataque.

🇪🇨 | URGENTE: Atentan contra Estefany Puente, candidata al Parlamento ecuatoriano, luego de que dispararan contra su vehículo. pic.twitter.com/WLnMGLuJuo — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 11, 2023

En redes sociales circularon algunas fotos donde se ve el auto baleado, con los vidrios rotos debido a los impactos.

La Policía Nacional informó que se encuentra realizando una investigación exhaustiva para esclarecer el hecho; además, se revisarán las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los agresores.

¿Cómo fue el ataque contra el candidato Fernando Villavicencio?

Fernando Villavicencio, candidato presidencial en Ecuador, fue asesinado a tiros la tarde del 9 de agosto en un mitin que se llevaba a cabo en Quito, capital del país.

La Fiscalía confirmó que el principal sospechoso del atentado, que quedó grabado en video, fue arrestado pero murió poco después por las heridas que sufrió durante la balacera.

El ataque ocurrió en un colegio donde se encontraba el aspirante a la presidencia, donde realizaba un mitin de su partido político. La noticia de su muerte fue confirmada por Galo Valencia, tío de Fernando Villavicencio.