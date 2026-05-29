Terror en Colima: ataque armado a familia y dejan tres adultos muertos

Se reportó un ataque armado contra una familia en la colonia Bosques del Sur, en Colima donde tres adultos fueron asesinados y tres menores resultaron heridos de gravedad.

De acuerdo con los primeros reportes, poco antes de la medianoche vecinos de la calle Congo llamaron al 911 tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Minutos después, elementos de seguridad llegaron al domicilio marcado con el número 292 y encontraron una escena devastadora.

Dentro de la vivienda estaban sin vida tres integrantes de una familia, mientras que tres menores de edad presentaban heridas graves por impactos de bala.

¿Quiénes fueron las víctimas del ataque armado en Colima?

Entre las víctimas mortales se encuentra Alma, trabajadora del Archivo Histórico del Municipio de Colima, quien fue asesinada junto con su esposo y la abuela de los menores.

Los niños heridos tienen 11 meses, 9 años y 12 años de edad. Tras el ataque, fueron trasladados de emergencia para recibir atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han revelado el posible móvil del crimen.

Vecinos relatan momentos de miedo tras balacera en Bosques del Sur

Habitantes de la zona aseguraron que las detonaciones se escucharon con fuerza durante la noche y que el miedo los obligó a mantenerse encerrados en sus casas.

“Ya era tarde cuando escuché unos truenos, luego se notó que eran balazos. Yo ni siquiera me asomé a la ventana porque uno no sabe en estos casos”, contó un vecino de la colonia.

Horas después del ataque, todavía podían verse rastros de sangre y huellas de violencia afuera de la vivienda donde ocurrió la agresión.

Violencia en Colima deja más víctimas en menos de 8 horas

El ataque contra esta familia no fue el único hecho violento registrado en el estado. En menos de ocho horas, otras cinco personas fueron asesinadas en distintos ataques ocurridos en Colima.

Además, durante la madrugada un presunto delincuente murió tras enfrentarse a policías en la comunidad de Joyitas, en el municipio de Villa de Álvarez. Provocando miedo y terror entre los habitantes de Colima: “Uno sale con incertidumbre, sin saber a qué hora o dónde puede pasar algo. Le puede tocar a cualquiera”, expresó una ciudadana tras lo ocurrido.

Hasta ahora, la Fiscalía de Colima mantiene abierta la investigación para esclarecer el ataque ocurrido en Bosques del Sur.

