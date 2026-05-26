Arde Tecomán por enfrentamiento: reportan bloqueos y autos quemados en autopista Colima-Manzanillo

Colima vive momentos de tensión, luego de que fuerzas de seguridad se enfrentaron a presuntos criminales en la comunidad de Caleras, lo que desató bloqueos en el municipio de Tecomán, la tarde de este lunes 25 de mayo.

El ataque registrado dejó como saldo varios autos quemados, además de 2 elementos de la Fiscalía del Estado de Colima heridos. Por su parte, presuntos criminales dejaron unidades quemadas sobre la autopista Colima-Manzanillo.

Narcobloqueos hoy en Colima: ¿Qué pasó en Caleras?

Primeros reportes señalan que el enfrentamiento comenzó cerca de la comunidad de Caleras, donde elementos de seguridad se encontraban atendiendo un reporte al 911.

En ese momento, fueron agredidos a balazos por sujetos armados que se trasladaban a bordo de un auto, dejando a dos agentes con heridas de bala. De igual forma, uno de los criminales fue abatido en el lugar, así lo confirmó la Secretaría de Seguridad Pública de Colima.

Con la intención de localizar a los agresores se desató un intenso operativo que se extendió a la autopista Manzanillo-Colima, donde se reportaron dos tráileres incendiados por criminales.

Zonas afectadas por enfrentamiento armado en Tecomán; tren choca contra un trailer

De acuerdo con la dependencia, al intentar capturar a los agresores, esto generó reacciones por parte de los delincuentes, quienes provocaron incendios en diferentes puntos de Tecomán, Colima.

Una de las zonas de peligro fue en la colonia Tecomán, donde un camión de arena fue incendiado y colocado sobre las vías del tren, logrando que el ferrocarril se estrellara al no poder detener la marcha.

También se reportó el incendio de un autobús de pasajeros en la localidad de Estación Nuevo Caxitlán. Los pasajeros habían sido bajados previamente, por lo que no se reportaron heridos.

En medio del caos, el Ayuntamiento de Coquimatlán informó que la carretera Jala–Madrid se encuentra cerrada temporalmente, además de que se pide tomar precauciones por estos narcobloqueos.