Macabro hallazgo en Manzanillo, Colima: Localizan a cinco cuerpos sin vida en una vivienda

Habitantes del fraccionamiento Las Camelinas, en el puerto de Manzanillo, Colima, perdieron la tranquilidad tras macabro hallazgo. Los vecinos reportaron olores desagradables y descubrieron cinco cuerpos sin vida.

Fue dentro de una vivienda donde localizaron a los cinco hombres, sumando un nuevo episodio de sangre a la crisis de inseguridad que atraviesa el estado.

Reporte por olores fétidos llevó al hallazgo de los cinco cuerpos en Colima

Una llamada al número de emergencias alertó a las corporaciones de seguridad. Vecinos de la zona, preocupados por el aroma que emanaba de una de las casas del fraccionamiento —ubicado cerca de la carretera Manzanillo-Cihuatlán—, pidieron la intervención de la policía.

Al llegar, los oficiales confirmaron que el olor provenía de restos humanos en avanzado estado de descomposición.

Cuerpos hallados en domicilio de Colima mostraban huellas de violencia

Al ingresar al domicilio, los agentes encontraron a las víctimas: cinco hombres, todos de aspecto joven. De acuerdo con los primeros reportes, los cuerpos estaban envueltos en sábanas y presentaban visibles huellas de violencia.

Hasta el momento, ninguna de las víctimas ha sido identificada de manera oficial, por lo que se espera que las pruebas forenses arrojen luz sobre su identidad.

Inseguridad y huachicol fiscal en el puerto de Manzanillo

Este hallazgo ocurre en un punto estratégico de Manzanillo, un puerto que en los últimos años ha visto dispararse los índices de criminalidad. La disputa entre grupos del narcotráfico y el incremento del llamado "huachicol fiscal" —contrabando de combustible y mercancías por la aduana— han convertido a la región en un terreno de guerra.

Operativo en el fraccionamiento Las Camelinas, Colima

Tras la confirmación del hallazgo, el lugar fue sitiado por elementos de la Policía Estatal, la Marina y la Guardia Nacional. El perímetro quedó acordonado para permitir que los peritos de la Fiscalía General del Estado realizaran el levantamiento de los cuerpos y recabaran indicios dentro de la propiedad.

Sin detenidos tras el hallazgo múltiple en Manzanillo

A pesar del despliegue de seguridad en las colonias aledañas y en la carretera hacia Cihuatlán, las autoridades no han reportado personas detenidas relacionadas con este crimen.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizarles la necropsia de ley y determinar el tiempo exacto que llevaban dentro de la vivienda.

Mientras tanto, el miedo impera en el fraccionamiento ante la crueldad con la que fueron abandonadas las víctimas.