Extorsión en Puebla: ataque armado en llantera por negarse a pagar cuota de 100 mil pesos deja joven herido

Un brutal ataque armado ocurrido el pasado 15 de agosto en una llantera de la colonia Santa María, en Puebla, tiene a los vecinos de la zona viviendo con miedo. A más de 72 horas de los hechos, la indignación crece y las exigencias de justicia no se hacen esperar.

Todo comenzó cuando un grupo de sujetos llegó al negocio para exigir el pago de 100 mil pesos como cuota por “derecho de piso”. Ante la negativa de los trabajadores, los agresores no dudaron en golpearlos y abrir fuego contra ellos con armas de fuego, en un acto de violencia que quedó registrado en redes sociales y que causó indignación en la comunidad.

Como resultado del ataque, tres hombres resultaron heridos. Un masculino de 49 años y otro de 35 años se encuentran en estado estable, sin embargo, un joven de apenas 20 años permanece hospitalizado en estado crítico.