Atacan “La Gioconda” en el Louvre con un pedazo de pastel
La Gioconda es atacada por un hombre que arrojó un pedazo de pastel a la obra de arte más famosa del mundo, afortunadamente no sufrió ningún daño.
La Gioconda, la obra de arte más famosa del mundo, sufrió un ataque este domingo en el Museo de Louvre en París, cuando un hombre arrojó un pedazo de pastel a la pintura, afortunadamente la obra no registró ningún daño ya que el pedazo de pastel se estrelló contra el vidrío protector.
El hecho quedó registrado por diversos visitantes que se encontraban en el lugar cuando ocurrió la situación.
Attacking La Gioconda with a cake @lagioconda @monnalisa @cakeinface pic.twitter.com/2AurYY3PaY— Sergio Migliaccio (@MSergio_) May 29, 2022
Autoridades expulsaron al responsable del ataque a La Gioconda
Las autoridades del museo de Louvre, actuaron con rapidez y expulsaron al responsable del lugar. Hasta el momento se desconocen los motivos e intenciones por las que el atacante arrojó el pedazo de pastel a La Gioconda.
Algunos medios informan que, según testigos, el responsable del ataque fue una persona que se acercó al cuadro en silla de ruedas camuflado con una peluca.
La Gioconda ha sido víctima de múltiples ataques
La Gioconda, obra de Leonardo Da Vinci, no es la primera vez que sufre un ataque, ya que en agosto de 2009, una turista lanzó a la obra una taza de té, que al igual el pedazo de pastel, chocó contra el vidrío protector.
En 1974, cuando la obra de arte estaba expuesta en el Museo Nacional de Tokio, una mujer utilizó un aerosol de color rojo y atacó a la pintura; sin embargo, ésta no tuvo algún daño.
Por otro lado, en 1956, La Gioconda fue víctima de dos ataques. El primero fue cuando un hombre lanzó acido al cuadro, dañando su parte inferior. A finales de ese mismo año, un pintor boliviano aventó una piedra contra el óleo, causando un pequeño daño.