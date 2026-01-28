Ataques rusos en Ucrania dejan 11 muertos y alcanzan tren de pasajeros

Al menos 11 personas murieron y decenas más resultaron heridas tras una nueva ola de ataques rusos en distintas regiones de Ucrania , que incluyó el impacto de un dron contra un tren civil de pasajeros, informaron autoridades este martes.

De acuerdo con AFP, los bombardeos se registraron en zonas del norte, este y sur del país, mientras que Reuters reportó que uno de los ataques más graves ocurrió en la región nororiental de Járkov, donde un convoy ferroviario fue alcanzado.

Las ofensivas se producen en medio de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra iniciada tras la invasión rusa .

Ataque con dron contra tren de pasajeros en Járkov

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski , calificó como “terrorismo” el ataque con drones rusos contra un tren civil ocurrido el martes 27 de enero en la región de Járkov



“En cualquier país, un ataque con un dron contra un tren civil se consideraría exactamente de la misma manera: puro terrorismo”, escribió el mandatario en su cuenta de Telegram.

Zelenski además, informó que el ataque dejó cuatro personas muertas.

Bombardeos con drones dejan muertos y heridos en Odesa

En el sur del país, una ofensiva con más de 50 drones rusos dejó tres personas muertas y más de 30 heridas en la ciudad portuaria de Odesa, clave para las exportaciones ucranianas, de acuerdo con autoridades regionales citadas por AFP.

El gobernador regional, Oleg Kiper, informó que entre los heridos se encuentra una mujer con 39 semanas de embarazo, así como dos niñas.

La empresa privada de energía DTEK reportó “daños enormes” en una de sus instalaciones en la región, mientras que decenas de edificios residenciales, una iglesia, un kínder y escuelas resultaron afectados por los ataques.

Víctimas en el este y sur de Ucrania

En Sloviansk, en la región oriental de Donetsk, territorio que Moscú afirma haber anexado, un matrimonio de 45 y 48 años murió tras un ataque ruso. Su hijo de 20 años sobrevivió, informaron fiscales locales a AFP.

En la región de Zaporizhzhia, un hombre de 58 años murió por el impacto de un dron, mientras que en Kherson, una mujer de 72 años falleció en su vivienda tras un bombardeo.

Zelenski pide más presión contra Moscú

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski advirtió que los ataques rusos socavan los esfuerzos diplomáticos en curso y pidió a los aliados de su país incrementar la presión sobre Moscú para poner fin al conflicto.

“Cada ataque ruso erosiona la diplomacia que aún está en marcha y debilita los esfuerzos de quienes trabajan para terminar esta guerra”, dijo el mandatario.

Desde el inicio de la invasión rusa , los ataques con drones y misiles han dejado a millones de ucranianos sin electricidad, calefacción e iluminación en distintas regiones del país.