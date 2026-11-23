Un ataque con explosivos contra la Gobernación del Meta encendió las alarmas en Colombia. Tras los hechos, el presidente Abelardo De la Espriella lanzó una advertencia contra los grupos armados y aseguró que su gobierno no abrirá la puerta a nuevas negociaciones con organizaciones narcoterroristas.

El mandatario señaló que esperaba los primeros reportes oficiales para conocer el saldo del atentado y expresó su deseo de que no hubiera víctimas mortales.

A través de un mensaje, sostuvo que este tipo de agresiones buscan intimidar a las autoridades y obligarlas a retroceder en su estrategia de seguridad.

#ÚLTIMAHORA 🚨Reportan un atentado #narcoterrorista en el centro de Villavicencio, #Colombia. Hay afectaciones en el edificio de Gobernación y se habla de dos trabajadores heridos. Información en desarrollo. https://t.co/qV1PW2rYLs https://t.co/qn4DqFc0Is — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 24, 2026

Información en desarrollo...