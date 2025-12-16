Atentado al periodista Ciro Gómez Leyva: 14 años de prisión a “El Patrón”

Un juez concedió el juicio abreviado para Armando "N", alias “El Patrón”, considerado en el autor intelectual del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva cometido el 15 de diciembre de 2022.

El detenido aceptó todos los cargos que se le imputan y en los juzgados del Reclusorio del Norte, se le impuso una pena de 14 años de presión, así como el pago de 45 mil 856 pesos por concepto de reparación de daño.

¿Qué se sabe de "El Patrón", autor intelectual del ataque?

"El Patrón" fue aprehendido en Estados Unidos en cumplimiento de una solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), de una detención provisional con fines de extradición.

La FGR a través de su Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías (CAIA) y de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), logró que una Juez de Estados Unidos mantuviera en prisión a "El Patrón", al ser quien presuntamente ordenara el ataque en contra del periodista.

En junio del año pasado, Armando "N" fue trasladado de Estados Unidos , donde fue detenido, para ser presentado ante un juez que lo requiere en México.

"El Patrón" llegó al país este el 29 de junio de 2025, ya que se tenía prevista una audiencia en el Reclusorio Norte, al ser acusado de asociación delictuosa y tentativa de homicidio en contra del periodista.

El 16 de octubre de 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que los Marshals de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), del Departamento de Justicia de Estados Unidos lo detuvieron por el delito de asociación delictuosa dentro de la célula criminal que atentó en contra de la vida del periodista Ciro Gómez Leyva.

Periodista Gómez Leyva fue atacado a unos metros de su casa

El 15 de diciembre de 2022, Ciro Gómez Leyva dio a conocer en su cuenta de X que ese día, a las 23:010 horas, dos personas en una motocicleta le dispararon a unos 200 metros de su casa.

El periodista expresó que el ataque en su contra fue "con la clara intención" de matarlo. Aquella noche, él iba a bordo de una camioneta blindada que la cual era conducida por él mismo.

En X publicó fotografías de la camioneta en la que iba después de la agresión, y en estas se apreciaban los impactos de arma de fuego que recibió la unidad en los vidrios y cofre.