¡Buscan al responsable! Conductor atropella a mujer de 80 años en Nuevo León y huye del lugar

Una adulta mayor fue atropellada por un vehículo en calles del municipio de Santa Catarina, Nuevo León. A pesar del golpe tan fuerte, el conductor no se detuvo y rápido emprendió su huida.

Debido a que no ha sido posible identificar al sujeto, se difundió el video del momento en que la víctima, identificada como Doña Bertha, fue impactada por la parte trasera del automóvil. Esto, con el propósito de que alguien pueda aportar información para su localización.

VIDEO: Atropellan a adulta mayor en Santa Catarina, Nuevo León

El accidente se registró sobre la calle Guadalupe, entre las vialidades San Cristóbal y San Pablo, donde Filiberta García o “Bertha”, de 88 años de edad, caminaba por la zona.

En el video se observa a la mujer de espaldas, caminando con calma, cuando un Toyota Yaris azul da marcha atrás de manera brusca y la golpea en la espalda, dejándola tirada en el piso.

Huye conductor tras arrollar a mujer de 80 años, en calles de la Colonia Tepeyac en #SantaCatarina.

La víctima identificada como Doña Bertha, sufrió graves golpes en cadera y piernas.

Familiares de la víctima, buscan al responsable del accidente ocurrido sobre la calle Guadalupe. pic.twitter.com/wzXOr4oRri — Yadith Valdez (@yadithvaldez) March 31, 2026

A pesar de que la mujer se ve visiblemente herida, y que incluso no puede levantarse, el chofer sigue su camino con total normalidad.

De acuerdo con versiones extraoficiales, la señora iba a visitar a uno de sus hijos, quien reside en ese mismo sector del municipio, cuando fue arrollada por el vehículo.

¿Qué se sabe del estado de salud de la adulta mayor?

Bertha tuvo que ser trasladada de inmediato al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS, donde recibió atención médica, ante las lesiones de cadera y rodilla que presentó. Primeros reportes indican que la mujer padece osteoporosis, por lo que este tipo de golpes pueden resultar mucho más peligrosos.

Hasta el momento, el conductor no ha sido identificado, aunque se presume que podría tratarse de un chofer de taxi de aplicación, pero no se han revelado más detalles. Es por ello que, habitantes del sector piden apoyo para identificarlo y denunciarlo ante las autoridades pertinentes.

El caso ya está bajo investigación, y se está a la espera de que la mujer pueda ser dada de alta para presentar la denuncia correspondiente.

