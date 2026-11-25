Atropellan a un grupo de peregrinos de Puebla. Mientras avanzaban rumbo al Santuario de la Virgen de Juquila, en Oaxaca, fueron embestidos por un vehículo particular durante la madrugada de este miércoles.

El accidente ocurrió en la carretera federal 131, donde al menos tres personas resultaron con lesiones de gravedad y otra más sufrió una crisis nerviosa.

¿Dónde ocurrió el accidente de peregrinos rumbo a Juquila?

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se registró en el kilómetro 20+400 de la carretera federal 131, en el tramo que conecta Ayoquezco de Aldama con San Pablo Huixtepec, a la altura de Santa Gertrudis, en el municipio de Zimatlán de Álvarez.

Los peregrinos eran originarios de Palmarito Tochapan, junta auxiliar de Quecholac, Puebla, y se dirigían al santuario oaxaqueño para visitar a la Virgen de Juquila.

Según versiones de personas que transitaban por la zona, un automóvil particular impactó al contingente mientras caminaba por la carretera.

¡TRAGEDIA! ‼️🚨 PEREGRINOS POBLANOS fueron EMBEST1DOS cuando se dirigían rumbo a Juquila, Oaxaca. Esto sucedió 💥 https://t.co/VnNT2cXdZl — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) November 25, 2026

¿Cuántos peregrinos resultaron heridos y dónde reciben atención médica?

Al menos tres personas sufrieron lesiones de gravedad, mientras que una cuarta presentó una crisis nerviosa tras el atropellamiento.

La atención inicial estuvo a cargo de paramédicos de CERAC, procedentes de Tecamachalco, Puebla, quienes circulaban por la ruta para acompañar y abanderar a otras peregrinaciones.

Ante la falta de ambulancias municipales en el lugar, los socorristas auxiliaron a los afectados y posteriormente los trasladaron a la capital de Oaxaca.

De manera extraoficial, trascendió que los lesionados habrían ingresado a un hospital particular, luego de que presuntamente no fueran recibidos en el Hospital de Especialidades de Oaxaca. Esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

¿Qué pasó con el conductor que atropelló a los peregrinos?

Elementos de la Policía Vial Estatal de Oaxaca acudieron al sitio para controlar la circulación, asegurar el vehículo involucrado y comenzar las diligencias correspondientes.

Las autoridades deberán establecer cómo ocurrió el atropellamiento y determinar las responsabilidades del conductor.

Hasta el momento, los reportes disponibles no precisan si hubo personas detenidas.

¿Cómo evitar accidentes durante las peregrinaciones a Juquila?

Cada año, cientos de fieles recorren carreteras de distintos estados para llegar al Santuario de la Virgen de Juquila. Durante esta temporada, la presencia de peregrinos aumenta en varias rutas de Oaxaca.

Por ello, es importante que los automovilistas reduzcan la velocidad al encontrarse con contingentes religiosos, mantengan una distancia segura y eviten maniobras que puedan poner en riesgo a quienes caminan por los acotamientos o las orillas de las carreteras.

El accidente de este miércoles vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan los peregrinos durante sus recorridos por carretera.