Atropellan a grupo de personas cerca de estación de tren en Caen, Francia: reportan un muerto

¡Noche de terror! Un vehículo atropelló a un grupo de personas cerca de una estación de tren en Caen, Francia; medios locales reportan al menos un muerto y varios heridos.

Atropellamiento masivo en Francia

Un conductor atropelló la noche de este miércoles a varias personas cerca de la estación de tren de Caen, en el noroeste de Francia, dejando al menos un muerto y una decena de heridos, cuatro de ellos de gravedad.

De acuerdo con la policía, un vehículo embistió a un grupo de personas alrededor de las 22:00 horas, cerca de una parada de transporte público.

Tras el atropello, el conductor huyó del lugar y posteriormente fue detenido en Ouistreham, localidad ubicada a unos 15 kilómetros al norte de Caen.

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Medios locales reportan al menos un muerto y varios heridos.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/hN89vRIphc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 27, 2026

Un portavoz de la administración local de Calvados confirmó que cuatro personas recibían atención en la sala de urgencias de un hospital cercano, mientras que otras eran atendidas por heridas menos graves.

Investigan atropellamiento masivo

Las autoridades investigan las circunstancias del incidente y buscan determinar si el atropello fue intencionado. Detectives de la División de Delitos Especializados de Caen están a cargo de las indagatorias.

Medios locales informaron que el incidente habría ocurrido cerca de un bar y que previamente se registró una pelea en ese establecimiento.

Sin embargo, las autoridades todavía no han establecido oficialmente si existe una relación entre la discusión y el atropello.

Cinco muertos y más de 200 heridos tras atropellamiento masivo en Alemania

Un evento que Alemania nunca olvidará fue el atropellamiento masivo en un mercado navideño en 2024, donde al menos cinco personas murieron y más de 200 resultaron heridas

Entre los fallecidos se encontraba un menor de edad. Un primer reporte informó que al menos 68 personas resultaron heridas, 15 de ellas de gravedad.

La zona en torno al coche fue acordonada ante la sospecha de que pudiera haber un artefacto explosivo en el interior, pero la Policía no encontró ningún artefacto de este tipo.

El sospechoso fue un hombre de 50 años con permiso de residencia permanente, dijo la ministra del Interior del estado federado.