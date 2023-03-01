Aurora boreal sorprende por su espectacularidad en Alaska: VIDEO

En Alaska se dieron a conocer estas espectaculares imágenes de una aurora boreal.

El cielo nocturno permitió disfrutar la exhibición del movimiento de colores.

Las imágenes compartidas en redes sociales capturaron en cámara rápida pulsos verdes, negros y rojos.

A pesar de que las auroras boreales es común verlas en los lugares cercano a los polos, esta vez su presencia fue, si cabe, aún más notable, ya que los vecinos de Norteamérica pudieron ver la aurora boreal.

Last night was wild! Here's what my camera saw after I went to bed. pic.twitter.com/lZZgKvz0kx — Don Moore (@capture907) February 27, 2023

Cómo se producen las auroras boreales

Las auroras boreales se producen debido a que las partículas cargadas del viento solar chocan con moléculas en la atmósfera superior de la tierra.

Los habitantes de Alaska aseguraron que normalmente no se pueden ver con tanta claridad y extensión.

Como se aprecia en el vídeo, las luces verdes que inundan el cielo y parecen interminables dejan a la persona que las graba impresionada.

Coinciden con la fuerza magnética del ciclo de actividad del sol

Las luces del norte aumentan su brillo y color para coincidir con la fuerza magnética del ciclo de actividad del sol.

La temporada para ver la aurora en Alaska se extiende cada año desde finales de agosto hasta finales de abril. En septiembre es el momento óptimo para ver las luces del norte, ya que las noches son largas y oscuras.

Estas delicadas bailarinas prefieren las horas entre medianoche y las 04:00 horas y eligen los cielos despejados. También les encanta mostrarse cerca del equinoccio, momento en el que ocurren más alteraciones en el campo magnético de la tierra.