De la austeridad a los caballos millonarios: el lujo que exhibe un alcalde aliado de Morena

El discurso de austeridad volvió a contrastar con las imágenes y los personajes que rodearon el evento realizado en Palacio. En primera fila estuvieron figuras políticas como Layda Sansores y Javier May, mientras también llamó la atención la ausencia de otros nombres de Morena.

El contraste resulta inevitable cuando, durante el mismo acto, se presumió que los funcionarios de la llamada Cuarta Transformación se han alejado de las excentricidades y de los vehículos de lujo.

Pero fuera del Palacio, las escenas políticas cuentan otra historia. En Comitán, Chiapas, el alcalde petista Mario Antonio Guillén Domínguez, conocido como “El Señor Fox”, ha presumido su afición por los caballos.

De acuerdo con el material difundido, el funcionario tiene un salario de alrededor de 80 mil pesos mensuales, mientras que algunos ejemplares de su cuadra pueden alcanzar precios superiores al millón de pesos.

El cuestionamiento queda sobre la mesa: ¿cómo encaja ese nivel de afición y gasto con el discurso de austeridad que abandera la 4T?