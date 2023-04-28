Momentos de pánico en autobús escolar en Michigan cuando el conductor desvaneció

Una cámara de seguridad dentro de un autobús escolar que circulaba por una de las calles de Michigan, captó momentos de angustia.

La cámara de seguridad del autobús escolar captó al conductor hablando a su base para comentar que no se sentía bien de salud.

¡Un héroe! Estudiante salva a sus compañeros de una tragedia en Michigan

El conductor siguió manejando, bajó la velocidad e intentó jalar la palanca del freno, pero no lo logró debido al mal estado de salud en que ya se encontraba.

En el autobús escolar viajan 66 estudiantes

En la cámara del autobús escolar se aprecia que el conductor empieza a tener serios problemas de salud, suelta el volante, cae inconsciente con su cabeza sobre el asiento.

Son momentos de pánico, el autobús avanza lentamente sin nadie que lo conduzca.

El autobús escolar avanzó sin conductor

Pero el estudiante de séptimo grado Dillon Reeves se percata del hecho y corre de inmediato para tomar el volante y pisa el freno lentamente.

Una vez controlado el autobús escolar pide a sus compañeros que alguien llame al 911.

Los estudiantes, todos menores de edad, comenzaron a gritar y entrar en pánico

Heroísmo del estudiante de séptimo grado

Las escuelas consolidadas de Warren publicaron el video para resaltar el heroísmo del estudiante de séptimo grado, Dillon Reeves.

Todos los estudiantes fueron subidos a un autobús diferente para regresar a casa, según una carta de Livernois al Distrito Escolar.

Los Departamentos de Policía y Bomberos de Warren, Michigan, respondieron a la escena en cuestión de minutos y trataron a la conductora del autobús, según el superintendente.

Dillon Reeves, estudiante de la Escuela Secundaria Lois E. Carter, en Warren, tomó medidas inmediatas en un viaje en autobús después de la escuela en "un acto extraordinario de valentía y madurez", dijo el superintendente de las Escuelas Consolidadas de Warren, Robert D. Livernois.

Padres, orgulloso de su hijo Dillon Reeves

Los padres de Dillon dijeron sentirse orgulloso de su hijo y externaron que supo qué hacer porque observaba conducir a su madre todos los días.

El conductor se recupera en un hospital y es sometido a estudios para conocer las causas de su desvanecimiento.

