Autobús de pasajeros cae al río Narmada en la India

Al menos 13 personas, incluidas cuatro mujeres y un menor, murieron y varias más resultaron heridas luego de que un autobús se hundiera en el río Narmada en el distrito de Dhar, Madhya Pradesh, en India este lunes por la mañana.

El autobús, perteneciente a la Corporación de Transporte por Carretera del Estado de Maharashtra (MSRTC), se dirigía desde Indore, en Madhya Pradesh, hasta el vecino Amalner en el distrito de Jalgaon, en el vecino Maharashtra, cuando se deslizó hacia el río alrededor de las 9:30 am, dijo el director gerente de MSRTC, Shekhar.

Alrededor de 55 pasajeros viajaban en el autobús desde el centro de Indore a la ciudad occidental de Pune cuando, según los informes, el vehículo perdió el control debido a una falla en los frenos o en la dirección y se hundió en el río Narmada.

El accidente ocurrió en la Carretera Nacional No.3 (carretera Agra-Mumbai), situada cerca de las fronteras de Dhar y Khargone, según un informe de la agencia de noticias PTI. El autobús se estrelló contra una barandilla del puente entre Khalghat y Thigari, a unos 230 kilómetros de distancia de Jalgaon, antes de caer al río, según el informe.

Rescatan al menos a 15 sobrevivientes

Los equipos de rescate sacaron a los sobrevivientes y los cuerpos del autobús gravemente dañado.

La corriente del río era fuerte, dijo, y agregó que la operación de rescate estaba en marcha. El autobús fue sacado del río Narmada con la ayuda de una grúa.

El ministro del Interior de India, Madhya Pradesh, Narottam Mishra, dijo que 15 personas fueron rescatadas.

También murió el conductor y ayudante

El conductor y ayudante del autobús se encuentran entre los fallecidos y han sido identificados como Chandrakant Eknath Patil y Prakash Shravan Chaudhary, respectivamente. Ambos procedían de Amalner en Jalgaon.

El autobús se registró en la Oficina de Transporte Regional Rural de Nagpur el 12 de junio de 2012, y su certificado, que implica que el vehículo está en condiciones de circular, estaba a punto de caducar el 27 de julio de 2022, dijo un alto funcionario de RTO citado por PTI.

Las carreteras de la India se encuentran entre las más mortíferas del mundo, como resultado de conductores sin capacitación, aplicación de la ley inadecuada, carreteras en mal estado y automóviles que no pasan las pruebas de choque modernas.

