Cuáles autos no circulan el miércoles 16 de noviembre en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula indica qué autos no circulan durante este miércoles 16 de noviembre en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex), que son los que tienen engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2.

El horario en que aplica el Hoy No Circula es de las 5:00 a las 22:00 horas del miércoles 16 de noviembre, en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.

Qué días no circulan los autos foráneos

Los autos foráneos que no circulan un día a la semana, de acuerdo con la terminación de su placa que indica el calendario del programa. El horario de circulación para los foráneos es de las 5:00 a las 11:00 horas de lunes a viernes y el sábado de 5:00 a las 22:00 horas.

Qué pasa si me agarran en el Hoy No Circula

La multa por no seguir las restricciones del Hoy No Circula es de casi dos mil pesos, de acuerdo con la legislación vigente en la CDMX. Mientras que en el Edomex será de más de mil pesos.

Qué terminación de placas no circulan en el Edomex

Este miércoles 16 de noviembre los autos que no circulan en los 18 municipios conurbados del Edomex, de acuerdo con el programa Hoy No Circula, son los que tienen el engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2.

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Cuándo hay Doble Hoy No Circula en CDMX?

El Doble Hoy No Circula se aplica cuando se activa la Fase I de la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, principalmente la CDMX y el Edomex.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la dependencia que anuncia a través de redes sociales su implementación tanto en la capital como en la zona metropolitana.

Calendario del Hoy No Circula noviembre de 2022

Jueves 17 de noviembre: Vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.

Viernes 18 de noviembre: vehículos con holograma 1, terminación 9 y 0, holograma 1 y 2.

Hoy No Circula Sabatino del 19 de noviembre

Este 19 de noviembre, el Hoy No circula Sabatino aplica para los autos cuyo holograma sea 1, terminación IMPAR o NON, además de todos los de holograma 2 y autos foráneos.

¿Cómo saber si mi auto circula hoy?

El gobierno de la CDMX habilitó el sitio Hoy No Circula en donde con solo ingresar el número de holograma, además del último dígito de la placa se podrá conocer si el auto circula hoy.

Qué autos tienen que hacer la verificación

Los autos que deben realizar la verificación vehicular en el mes de noviembre en la CDMX y en el Edomex son los que tienen engomado rojo, terminación 3 y 4, además del engomado verde, terminación de placa 1 y 3.