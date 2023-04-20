Avanza reforma para recuperar categoría 1 de aviación

Las Comisiones de Comunicaciones, Economía e Infraestructura de la Cámara de Diputados aprobaron reformas en materia de aviación y de aeropuertos con acciones que le permitirían al país recuperar la Categoría 1 en seguridad aérea y autorizar al gobierno la operación de aeropuertos y líneas aéreas.

El dictamen que reforma la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil se avaló con 57 votos a favor, 4 en contra y 45 abstenciones. El documento se discutirá en próxima sesión de la Cámara de Diputados.

Los diputados eliminaron la propuesta del presidente López Obrador que abría la puerta al cabotaje para que aerolíneas extranjeras pudieran prestar servicio de pasajeros en regiones del país.

Con las reformas la Agencia Federal de Aviación Civil será la encargada de otorgar autorizaciones y permisos, e incluso participar en el procedimiento de otorgar concesiones además de regular, vigilar, supervisar y certificar las actividades relativas a la aviación civil.

Además de emitir las reglas de tránsito aéreo, asignar horarios de aterrizaje y despegue y las prioridades de turno de las aeronaves en los aeródromos civiles declarados en condiciones de saturación, entre otras.

Paraestatales del gobierno federal operen aerolíneas es viable para Morena y aliados

También establece e otorgar títulos de asignación por tiempo indefinido a las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, sin licitación pública, para la administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de aeropuertos y operación de líneas aéreas.

Se especifica que la asignación a la paraestatal solo concluirá cuando se acredite que ya no existe causa de utilidad pública, interés público, general o social que salvaguardar, o por razones de seguridad nacional que la justifiquen.

En la discusión del dictamen diputados de Morena, Partido Verde y PT consideraron viable y conveniente que entidades paraestatales del gobierno Federal administren y operen aerolíneas



“Favorece una mayor conectividad aérea en el país, incrementara la disponibilidad de vuelos y rutas, repercutiendo positivamente sobre los consumidores. Nuestra posición e s clara debe fomentarse la competencia en el sector que opera hoy bajo un sistema oligopólico en el que los usuarios deben pagara altos costos y el servicio que reciben no es el mejor, no hay duda de que esta es la ruta correcta”, señalo el diputado del PT, Reginaldo Sandoval, presidente de la Comisión de Infraestructura.

El PRI y PAN adelantaron que presentaran reservas al dictamen pues alertaron que otorgar títulos de asignación a paraestatales sin licitación viola la Ley de Competencia Económica y de adquisiciones.

Diana Gutiérrez, diputada del PAN, señaló “la figura de asignación e s una inversión poco afortunada en la Ley de aviación civil al tratarse de una terminología ajena al espíritu del cuerpo normativo, permite un amplio margen de discrecionalidad a nuestras autoridades. Además se está violando el espíritu de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público la cual privilegia las licitaciones sobre las adjudicaciones directas”.

Al inicio de la discusión, los diputados se enfrascaron en una controversia ya que había dos dictámenes a discutir, una de la Comisión de Comunicaciones y otro de la Infraestructura, por lo que tuvieron que someter a votación cual se tomaría en cuenta y, al final los votos se inclinaron por el que presentó el presidente de la Comisión de Infraestructura, el petista Reginaldo Sandoval.