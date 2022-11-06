Cae avión con 43 pasajeros en el lago Victoria, en Tanzania

Al menos 19 muertos dejó el colapso de un avión de pasajeros sobre el lago Victoria, en Tanzania.

De acuerdo con las primeras versiones, el piloto tuvo dificultades a la hora de aterrizar en el aeropuerto local, debido a la fuerte tormenta.

La aerolínea “Precision Air” informó que 43 pasajeros viajaban a bordo del avión, entre ellas un menor de edad

Autoridades de Tanzania detallaron que al menos 26 personas han sido rescatadas.

“El rescate sigue en curso y podemos confirmar que 26 pasajeros han sido rescatados y llevados a un hospital para su atención médica." dijo la empresa aérea.

Rescatistas buscan sobrevivientes después de que un avión que transportaba a 43 personas se hundiera en el #LagoVictoria en #Tanzania.



El incidente se habría ocasionado debido al mal tiempo cuando la aeronave se acercaba a la ciudad noroccidental de #Bukoba. — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 6, 2022

Aerolínea informa que trabajan para rescatar a las víctimas del colapso de su avión

A través de su cuenta de Twitter, la aerolínea detalló que el avión volaba entre Dar Es Salam y Bukoba, ambas ciudades de Tanzania.

De igual forma, dieron a conocer que un equipo de técnicos se han sumado a las labores de rescate.

También señalaron que mantienen comunicación con las autoridades.

Taarifa kwa umma / Notice to the public pic.twitter.com/V748nvL5Bi — Precision Air (@PrecisionAirTz) November 6, 2022

19 personas murieron por el colapso del avión en Tanzania

El Primer Ministro de Tanzania, Kassim Majaliwa, informó que 19 personas murieron durante el accidente del avión.

Detalló que todos los cuerpos fueron recuperados y que continúan para recuperar equipaje y objetos personales.

Asimismo, comenzaron los trabajos para identificar a las personas fallecidas y dar la notificación a sus familiares.

El Primer Ministro puntualizó que no está claro si dos de las víctimas mortales eran lugareños que ayudaron en las labores de rescate o si se trataba de personal de la aerolínea.