“Estamos lejos aún”: Padres de los 43 de Ayotzinapa hablan tras reunirse con Sheinbaum

Los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos reconocieron que existen avances en las investigaciones, particularmente en algunas líneas relacionadas con telefonía celular, pero dejaron claro que todavía falta la respuesta que han buscado durante casi 12 años: conocer qué ocurrió con los normalistas y cuál es su paradero.

Tras reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, los familiares señalaron que mantienen la exigencia de profundizar las investigaciones y de fortalecer las líneas que puedan aportar información para esclarecer los hechos.

#IMPORTANTE | 🔴 Padres de los normalistas de Ayotzinapa llegan a Palacio Nacional donde sostendrán un diálogo con el Gobierno Federal



🎥: @AGUSTINTVAZTECA pic.twitter.com/8AmWnjuyU4 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 27, 2026

Hay avances en la investigación, pero no llevan al paradero de los 43 de Ayotzinapa

El abogado Isidoro Vicario señaló que existen elementos que representan avances objetivos en las investigaciones, aunque advirtió que todavía no son suficientes para conocer el destino de los estudiantes desaparecidos.

“De manera objetiva hay ciertos avances en las investigaciones, pero ahora que digamos que de esas investigaciones nos puedan dar luces del paradero, estamos lejos aún”, afirmó.

Entre los temas abordados se encuentra el relacionado con el celular, una de las líneas de investigación que los familiares consideran relevante para continuar buscando respuestas sobre lo ocurrido.

#SEGOBInforma 📢

Gobierno de México refrenda su compromiso con la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa



Comunicado: 📄 https://t.co/ZPcIXDC14V pic.twitter.com/13h2WEUfN1 — Gobernación (@SEGOB_mx) August 28, 2026

Pese a estos avances, el abogado recalcó que la principal demanda permanece intacta: encontrar información que permita conocer el paradero de los 43 normalistas.

“Siempre mantenemos esta esperanza, porque la finalidad es conocer el paradero de los 43 estudiantes”, señaló Vicario.

Piden fortalecer acusación contra Ángel Aguirre

Otro de los temas abordados fue la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. Los padres consideraron relevante su situación debido a la responsabilidad que tenía como mandatario estatal cuando ocurrieron los hechos.

Agregó que las familias consideran que Aguirre tiene información relevante y pidieron fortalecer las pruebas para sostener la acusación en su contra.

“Los padres insistieron en ese sentido y por eso también solicitaron de manera formal [...] que se tienen que robustecer con las pruebas para sostener esa acusación en contra del exgobernador Ángel Aguirre”, explicó.

A casi 12 años, la respuesta que buscan sigue pendiente para los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa

La reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum dejó para los familiares un balance con avances, pero también con una conclusión que permanece: todavía no saben qué ocurrió con los 43 estudiantes ni dónde se encuentran.

“De manera objetiva, reconocemos algunos avances de las investigaciones, pero aun así estamos lejos de saber el paradero de los 43 normalistas”, recalcó Vicario.