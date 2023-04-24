Sube tensión por Nagorno-Karabaj luego de que Azerbaiyán bloqueó la ruta terrestre para Armenia

Azerbaiyán anunció el domingo que había establecido un puesto de control en la única ruta terrestre hacia la disputada región de Nagorno-Karabaj, una medida a la que siguieron reportes de tiroteos fronterizos tanto de fuerzas azeríes como las de Armenia.

Azerbaiyán declaró que había establecido un puesto de control en la carretera que conduce a Karabaj, una medida que consideraba esencial debido a que acusa a Armenia de utilizarla para transportar armas.

Azerbaiyán "tomó las medidas adecuadas para establecer un puesto de control en el punto de partida de la carretera", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores.

"Proporcionar seguridad fronteriza, así como garantizar un tráfico seguro en la carretera, es prerrogativa del Gobierno de Azerbaiyán, y un requisito previo esencial para la seguridad nacional, la soberanía del Estado y el Estado de Derecho".

Nagorno-Karabaj está reconocida internacionalmente como parte de Azerbaiyán, pero sus 120,000 habitantes son predominantemente de etnia armenia y se separaron de Bakú en una guerra a principios de la década de 1990.

🇦🇿🇦🇲 Azerbaiyán erige un puesto de control en la entrada del corredor de Lachín, la única vía de entrada a Nagorno Karabaj. De esta manera, Bakú ha bloqueado el acceso a la región de mayoría étnica armenia. pic.twitter.com/N6FBSerZoA — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) April 23, 2023

Armenia responde al puesto de control en la ruta a Nagorno-Karabaj

Armenia dijo que el puesto de control en el puente de Hakari, en el corredor de Lachin, era una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego de 2020, que puso fin a una guerra.

Ereván pidió a Rusia que aplique el acuerdo, que establece que el corredor de Lachin, la única carretera a través de Azerbaiyán que une Armenia con Nagorno-Karabaj, debe estar bajo el control de las fuerzas de paz rusas.

"Hacemos un llamamiento a la Federación Rusa para que aplique en última instancia la declaración trilateral", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores de Armenia en relación con el acuerdo negociado por el presidente ruso Vladimir Putin.

Imágenes del puente publicadas en redes sociales por funcionarios azeríes mostraban uno de sus lados bloqueado por vehículos y soldados.