¡Balacera en combi! Matan a chofer y dejan herido a un pasajero en Naucalpan, Edomex HOY; esto se sabe

Una balacera al interior de una unidad de transporte público provocó una fuerte movilización de emergencia este viernes 13 de noviembre en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Los primeros reportes indican que el ataque dejó una persona muerta y otra lesionada.

¿Dónde ocurrieron los hechos?

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Gustavo Baz, en su cruce con la calle 16 de Septiembre, en el centro de Naucalpan, frente a una parada de transporte público.

La unidad involucrada pertenece a la Ruta 5, de acuerdo con la información preliminar.

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las víctimas ni las circunstancias exactas en las que ocurrió la agresión.

¿Qué pasó en la unidad de transporte público en Naucalpan?

De acuerdo con los primeros reportes, las detonaciones de arma de fuego ocurrieron dentro de la unidad de transporte público, lo que dejó al operador sin vida y a un pasajero con lesiones.

Tras el reporte de la balacera, se registró la movilización de los servicios de emergencia y corporaciones de seguridad en el punto donde ocurrió el ataque.

¿Fue un asalto? Esto se sabe de la balacera en Naucalpan

Una de las principales incógnitas es el móvil de la agresión, pues hasta el momento no se ha confirmado si los disparos ocurrieron durante un asalto contra los usuarios de la unidad o si se trató de otro tipo de ataque.

Las circunstancias de la balacera permanecen bajo investigación y se espera que las autoridades del Estado de México proporcionen más información sobre lo ocurrido, así como el estado de salud del pasajero lesionado.